La Victoria: trabajadores municipales denuncian que no perciben sus remuneraciones desde hace dos meses

Trabajadores denuncian que gerencia municipalidad no les paga desde hace dos meses|Video: Canal N

A pocos días de culminar la gestión del alcalde Luis Alberto Gutiérrez Salvatierra, trabajadores públicos de diferentes áreas protestaron frente a la Municipalidad de la Victoria para exigir sus remuneraciones que desde hace dos meses no perciben. Los empleados informaron que no es la primera vez que sucede.

“A mí me cesaron, porque según ellos no tienen dinero. (...) Estoy esperando acá por más de cuatro días desde las 8:00 a.m. Lo de octubre me pagaron en noviembre, pero de noviembre no me pagan”, declaró un extrabajador afectado a Canal N.

Asimismo, detalló que les pagan a las personas con la condición de no hacer protestas. “No he pasado una buena Navidad, a mí no me depositaron nada, cómo es posible eso. Mientras que ellos sí hacen su chocolatada”, agregó.

La presencia de las cámaras habría obligado a los funcionarios encargados de los pagos a brindarles una fecha de pago. Ante ello, un representante ingresó para conversar con las autoridades municipales.

Trabajadores reclaman pagos a la Municipalidad de La Victoria. Foto: Canal N

“Este problema lo teníamos meses atrás. (...) Hoy día la señora María Luisa ha dado la cara y nos ha apoyado. Si bien es cierto, no somos la única área, sino también Limpieza Pública, Áreas Verdes, Serenazgo, Fiscalización y Tránsito. Se ha comprometido a hacer los pagos correspondientes”, señaló Piero, otro trabajador afectado.

Además, precisó que hasta el jueves se han comprometido en realizarles el pago. Cerca de 90 trabajadores del área de Obras Públicas no perciben su sueldo desde el mes de octubre, aseguró el afectado.

Nuevas protestas

Los trabajadores municipales estarían convocando una marcha más grande en caso de no percibir sus remuneraciones el día de hoy 26 de diciembre, dado que quedan pocos días para que culmine esta gestión e ingrese el nuevo alcalde. Ante ello, mencionaron que van a esperar y estar atentos a sus cuentas.

Este pedido casi culmina en agresión física entre un manifestante y trabajador administrativo tras la solicitud de su pago. Esto, luego que les exijan presentar sus documentos para que puedan realizarles el depósito, pero debieron ser entregados cuando se les contrató.

La Municipalidad de La Victoria no recoge la basura|Video: BDP

La Victoria continúa en basura

Tras las celebraciones navideñas, este distrito fue uno de los que amaneció con gran cantidad de basura que no ha sido recogida por los trabajadores municipales. Por ellos, los vecinos se encuentran molestos, dado que a pocos días que termine la gestión del alcalde pareciera que no le “interesa”.

“Estamos preocupados por la situación que estamos viviendo, es insalubre. Nosotros vendemos alimentos de primera necesidad y no podemos vender así. Suplico a la Defensoría del Pueblo a que haga la demanda correspondiente para que vean que el alcalde ha abandonado a La Victoria”, mencionó la presidente de la Asociación de Menestreros.

Sin embargo, la falta de pago de las diferentes áreas explicaría la falta de recojo de los residuos que se encuentran en cada esquina de este distrito. Cabe precisar que, en otras zonas, también se ha reportado el mismo incidente.

