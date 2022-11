Alessia Rovegno respondió sobre los ataques de la Miss Bolivia y revela que llegó a hablar con ella

Alessia Rovegno respondió a la Miss Bolivia.

Alessia Rovegno se refirió a las burlas de su colega, la Miss Bolivia por su apariencia física. Como se recuerda, la reina de belleza Fernanda Pavisic causó revuelo en las redes sociales por criticar a sus compañeras. Nuestra compatriota no se salvó de los insultos y mofa de la boliviana.

Para la novia de Hugo García, ese capítulo ya es pasado, solo está enfocada en su desempeño como postulante al Miss Universo. Alessia Rovegno aseguró que respeta la opinión de Fernanda Pavisic y de los demás.

“No me molestó, para nada. Para empezar cada uno tiene su opinión y uno no puede pretender que le gustemos a todo el mundo. Sin embargo, eso fue un malentendido, sí es cierto que se filtró un video en donde Miss Bolivia habla de algunas candidatas, pero yo creo que todo se malinterpretó, no creo que ella haya dicho tal cosa de ninguna de las candidatas. Considero que debemos de tener un poco más de empatía porque todo se malinterpretó”, indicó la hija de Bárbara Cayo al diario Trome.

Alessia Rovegno contó también que llegó a hablar con la Miss Bolivia y le dejó claro su forma de pensar. “Yo hablé con ella y le dije que se mantenga enfocada en su preparación, en sus metas y que esté tranquila”, dijo.

Te puede interesar: Alexia Barnechea: inició como actriz, luego fue tiktoker y ahora es la nueva Miss Teen Beauty Global 2022

En otro momento, indicó que está abocada al Miss Universo, preparándose y saliendo adelante gracias a su familia a su novio Hugo García.

“Mi familia siempre ha sido mi motor, mi motivación más grande. Yo he contado antes que de chiquita era mucho más tímida y lo que me animó a irme a otra ciudad, a hacer una carrera, a seguir trabajando ha sido mi familia, que es muy unida y eso creo que es muy importante. (...) Estoy contenta, feliz. Ahorita no estoy nerviosa. Yo considero que nos va a ir bien en el ‘Miss Universo’, hemos trabajado mucho para eso, así que vamos a darlo todo y a traer la corona”, señaló Alessia, quien no dudó en calificar a su novio como su “apoyo incondicional”.

“Es un soporte increíble para mí, es mi mano derecha, mi partner y mi compañero. Estoy muy contenta de compartir todo este proceso con él, desde que lo conocí está a mi costado y no se ha ido ni un solo día”, acotó.

Finalmente, la Miss Perú Universo 2022 aconsejó a las candidatas del Miss Perú 2023, resaltando que no dejen de luchar por sus sueños, pues todo esfuerzo es recompensando. Les pidió también que no dejen de ser naturales y mostrarse como tal.

Los insultos de la Miss Bolivia 2022, Fernanda Pavisic

La actual Miss Bolivia 2022 sorprendió al mundo entero al burlarse de varias candidatas del Miss Universo en un video publicado en su cuenta de Instagram. El clip se hizo viral rápidamente en redes sociales, generando la indignación de los usuarios. Sin embargo, la boliviana asegura que todo fue un experimento social.

La polémica se originó cuando Fernanda Pavisic subió varias historias de Instagram, en donde se le escucha hablar junto a una amiga sobre las rivales que enfrentará en el Miss Universo. Entre risas, catalogaron a las representantes de Paraguay, Brasil y El Salvador en la sección “doñas”.

Te puede interesar: La biografía completa de Alessia Rovegno, la Miss Perú Universo

Eso no quedó ahí, pues sobre las representantes de Ecuador, Aruba y Curazao también guardó algunas burlas. La Miss las ubicó en la sección “gracias por participar”. Incluso, hubo comparaciones entre la Miss Bolivia y Bárbara Cabrera, Miss Argentina 2022, a quien calificaron como “Miss Potosí”, en referencia a una provincia de su país.

Según aseguraron varios usuarios y diversos missólogos en redes, las burlas de Fernanda Pavisic no quedaron allí, pues también tuvo ácidos comentarios contra Alessia Rovegno, Miss Perú; y Diana Silva, Miss Venezuela. “Dijo que parecían transexuales”, señalaron a través de TikTok e Instagram.

Las burlas de Miss Bolivia con sus compañeras del Miss Universo | TikTok

SEGUIR LEYENDO