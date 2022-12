Miraflores: venezolanos cortaron la oreja de taxista que se negó a que limpien las lunas de su carro

24 Horas.

Un taxista de 52 años sufrió una terrible agresión física por parte de dos extranjeros que llegaron al país para dedicarse a la limpieza de parabrisas en los paraderos del distrito de Miraflores. Los sujetos fueron capturados por la Policía Nacional.

Luego de un trabajo de investigación, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron capturar a los dos sujetos de nacionalidad venezolana que fueron identificados como Luis Andrés Domoromo Segovia (22) y Jaime José Pina Narváez (23), acusados de cortar una oreja a un taxista.

Según la declaración de la víctima, él conducía su vehículo por el cruce de la avenida Benavides con Paseo de la República en Miraflores, cuando los venezolanos aprovecharon la luz roja del semáforo para ofrecerle al taxista limpiar las lunas de su vehículo.

El hombre de 52 años les dijo a los jóvenes que no deseaba el servicio. La negativa del chófer enfureció a los informales e inmediatamente sacaron un cuchillo y lo atacaron.

La víctima fue auxiliada por demás conductores que hicieron un llamado a la Policía Nacional quienes inmediatamente procedieron a las acciones correspondientes. Mientras que, el herido fue trasladado a un hospital para ser atendido de emergencia.

El comandantante de la PNP, Jorge Seminario, señaló que este tipo de agresiones a conductores se ha vuelto en algo muy recurrente tanto en el distrito de Miraflores como en zonas aledañas, por lo que los policías están atentos a identificar a estas personas y detenerlos.

En ese mismo distrito, otra familia que iba a bordo de su vehículo fue agredida por un grupo de extranjeros en los primeros días de diciembre. Las víctimas, entre ellos una menor de edad, contaron que no aceptaron que les limpien la luna y en respuesta venezolanos golpearon el carro hasta terminar de romper el vidrio de la parte delantera. Incluso, los malhechores los amenazaron: “Tú no sabes quién he sido yo en Venezuela, estoy llena de cuchillos”, relataron.

La familia denunció el hecho en la comisaría de Miraflores, pero los agentes policiales señalaron que no eran las únicas víctimas de estos sujetos. “Lo mismo con un joven, que estaba solo. Él bajó para reclamar y le pegaron entre ocho personas”, explicó la agraviada para Perú 21.

Una situación similar se vivió en noviembre pasado cuando un taxista se negó a pagarle el servicio de limpia lunas a un joven. Este último aprovechó que el auto estaba estacionado y realizó dicha acción a pesar de que el conductor no lo autorizó. En represalia, el joven le rompió la luna del vehículo y se dio a la fuga. El hecho fue registrado en Arequipa.

