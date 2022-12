La ‘aparición’ de Isabella Picasso en el fin de la novena de temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’

La ‘aparición’ de Isabella Picasso en el fin de temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ | América TV

Karina Calmet, la actriz peruana que interpreta a Isabella Picasso en ‘Al Fondo Hay Sitio’, ha dejado en claro que desea regresar a la teleserie. Es por ello que, en el episodio final de la novena temporada, los televidentes esperaban con ansías su aparición. Esta sí se llegó a dar, pero no de la forma en la que todos deseaban.

En el capítulo 130, Francesca (Yvonne Frayssinet) recordó a su fallecida hija durante una llamada telefónica con Ronald Cross (Pedro Olórtegui). Esto porque le aseguró a su abogado que “no hay mal que el tiempo no cure”. Sin embargo, ella misma se dio cuenta que esto no era cierto, ya que no podía olvidar a Isabella, cuya imagen aún guarda en su oficina.

La aparición de la fotografía de la popular ‘Oh my’ ilusionó a los usuarios, pues era probable que la actriz hiciera su ingreso en cualquier momento. Recordemos que días antes Gigio Aranda, guionista de la serie, adelantó que un personaje podría volver a ‘Al Fondo Hay Sitio’. “Las puertas están abiertas”, declaró el comunicador.

La fotografía de Isabella Picasso ilusionó a los fans de la serie. (América TV)

No obstante, el retorno de Isabella Picasso jamás sucedió. En realidad, la gran sorpresa de la serie de América TV fue el regreso de Claudia Llanos, la popular ‘Mirada de tiburón’. El personaje murió en la cuarta temporada después de recibir un balazo, pero los guionistas decidieron traerla nuevamente a la vida.

¿Qué dijo Karina Calmet?

En entrevista exclusiva con Infobae, la actriz dejó abierta la posibilidad de que su personaje regrese a la vida en la nueva temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’. “En la ficción todo puede pasar. Bien dicen que la hierba mala, nunca muere. Isabella podría resucitar. Puede ser que regrese o no. Hay muchos factores. Pueden pasar muchas cosas. Isabella ha sido uno de los personajes más lindos y entrañables”, resaltó.

Asimismo, Karina Calmet afirmó sentirse contenta con el cariño que la gente le tiene a ella y a Isabella Picasso hasta la fecha, pues así se lo han demostrado desde que regresó al Perú después de varios años en España. “Me he reencontrado con el público que ha seguido mi carrera durante tantos años. Fue impactante regresar a la calle y escuchar ‘Karina, ¡oh my! ¡Isabella!’. Estoy contenta y agradecida con mis seguidores”, dijo.

Karina Calmet fue Miss Perú 1994, conductora de 'Nubeluz' y una de los personajes principales de 'Al Fondo Hay Sitio'.

¿Qué pasó en el final de ‘Al Fondo Hay Sitio’?

En el capítulo 130 de la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, Koky se fue de las Nuevas Lomas, Don Gilberto perdió la memoria por unos instantes, July no se pudo graduar porque su instituto fue clausurado, Claudia Llanos volvió y Diego Montalván y Cristóbal se pelearon en plena cena navideña. El momento más esperados por los fanáticos fue el romántico momento entre Alessia y Jimmy, quienes se besaron cuando el reloj marcó la medianoche del 25 de diciembre.

Alessia y Jimmy se besaron en el episodio 130 de la novena temporada de 'Al Fondo Hay Sitio'.

