Phillip Chu Joy se volvió viral por entregar tremenda canasta navideña a sus trabajadores

A pocos días de celebrar la Navidad, miles de usuarios de Tiktok han iniciado una curiosa tendencia, la cual consiste en mostrar lo que recibieron en sus canastas navideñas. Varias empresas destacaron por engreír a sus trabajadores, pero Phillip Chu Joy dejó boquiabiertos a todos por no escatimar en gastos cuando se trata de agradecer a su equipo.

Una internauta identificada como @Alinearzich presumió en redes lo que recibió este año por ser trabajadora del conductor de ‘TEC’. Visiblemente emocionada por el aguinaldo, indicó que el gamer peruano no solo le dio una canasta con productos básicos, sino también una misteriosa caja extra, la cual era grande y bastante pesada.

La primera canasta navideña incluía un panetón, dos latas de Sanpellegrino, chocolates, papas fritas, una tableta de chocolate para taza, dos paquetes de frutos secos, una lata de frutas caramelizadas, una botella de vino, un vale de pavo de 7 kilos y cupones de descuento para ser canjeados en un conocido centro comercial.

“Aparte me vino unos chocolates Ferrero, pero mi mamá se los comió. Pero dejé lo mejor para el final porque nos han dado... No se lo van a creer”, señaló la usuaria, quien mostró luego que la canasta navideña de Phillip Chu Joy vino con una freidora de aire con capacidad de 6.8 litros. En el mercado, el artefacto cuesta, aproximadamente, 600 soles.

Phillip Chu Joy, conductor de América TV, se volvió tendencia en TikTok.

Phillip Chu Joy es un ingeniero industrial, conductor de TV y especialista en videojuegos, de 34 años de edad. Es reconocido por su participación en el programa ‘TEC’ de América TV, donde se encarga de informar sobre los últimos avances en el rubro. También es conocido por su página de Facebook, en donde sortea semanalmente grandes premios, entre ellos autos 0 kilómetros.

“En el 2017 abrí un fanpage para probar. Tenía un palito de selfie que me habían regalado y una batería y se me ocurrió sortearlos. Ese fue el inicio, hace cinco años. Empezamos con un selfie stick y ya vamos regalando 12 carros. No me sorprendería si el próximo año regalamos departamentos”, comentó en diálogo con El Comercio.

Nació en Estados Unidos, su madre es francesa y su padre proviene de familia chino. Sin embargo, todos ellos tienen un lazo fuerte con el Perú.

