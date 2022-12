Periodista le recuerda a Carlos Anderson que antes de ser congresista no era “peleón”

Carlos Anderson protagonizó discusión junto a periodista Carlos Cornejo.

En su intento por defender su postura sobre temas como el papel de las Fuerzas Armadas, las recientes protestas y los debates en el Congreso, el no agrupado Carlos Anderson protagonizó una acalorada entrevista en el canal del Estado. En los segundos finales, el entrevistador agradeció la presencia del parlamentario y lo volvió a invitar al set aunque le pidió que lo haga en otro talante, uno menos peleón como solía ser.

“Vente con otro talante, más dialogante, menos peleón. Tú no eras así, yo te he entrevistado hablando de educación y eras otra persona”, dijo Carlos Cornejo quien en otro momento de la conversación le recordó al político su rol de entrevistado. Anderson respondió recordando que en el pasado fue periodista en la BBC de Londres, “así que sé perfectamente una televisión de Estado no de gobierno con la cual estoy en desacuerdo”.

Aunque no ahondó en lo que pretendía decir con la frase anterior, el parlamentario señaló que su actitud responde a que “sencillamente estoy tratando de ayudar a los ciudadanos a mirar las cosas como son”. La respuesta sorprendió al entrevistador quien calificó de curioso lo dicho e irónicamente señaló al político como “dueño de la verdad”. Anderson, sorprendido, acotó que se refería a las cosas “como son desde mi perspectiva”.

El parlamentario no agrupado defendió la labor de las Fuerzas Armadas e insistió en la necesidad de impulsar reformas políticas

Acalorada conversación

Las últimas dos semanas han estado marcadas por la muertes de más de dos docenas de ciudadanos en medio de protestas en las que, además de la Policía Nacional del Perú, participaron las Fuerzas Armadas. Sobre el actuar y responsabilidad de las fuerzas del orden, Cornejo resaltó que las necropsias realizadas han determinado la presencia de balas utilizadas por estas entidades.

“No estoy quitando responsabilidad, sino asignándolas correctamente”, respondió Anderson demandando que no se pretenda generalizar la culpa a todos los que están en las calles controlando las protestas. “En todo enfrentamiento, incluso en las guerras más cruentas, existen excesos que deben ser investigados y castigados”, recalcó para insistir en que no se debe descalificar la labor frente al vandalismo registrado.

“¿Tienen que disparar?”, insistió Cornejo esta vez reclamando un sí o no como respuesta, aunque solo se topó con la negativa del parlamentario. Finalmente, este aceptó que “quien dispara comete un delito” para luego recalcar que “las Fuerzas Armadas su propósito es proteger al Estado, protegerlo de esos vándalos, de esa gente que le ha causado tanto daño al Perú”.

Un nuevo fallecido se registra en Arequipa.|VIDEO: Epicentro

Reformas necesarias

Además del adelanto de elecciones generales, la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente ha vuelto a ser mencionada con regularidad y desde el Congreso aquel pedido se oye más desde la bancada de Perú Libre. Sobre dicho reclamo, también oído en las calles, se le preguntó a Carlos Anderson si acaso debía darse el espacio para ser discutido junto a otras reformas.

“En mi presentación en el pleno fui el único que dijo que tenemos dos posiciones ancladas y necesitamos llegar a un punto de encuentro, ese podría ser discutir, en el marco de las reformas, la posibilidad de tener el instrumento Asamblea Constituyente dentro del marco de la Constitución como uno de los mecanismos para llevar las reforma parcial o total de la Constitución”, indicó Anderson.

Congresista no agrupado detalló su propuesta sobre uno de los reclamos ciudadanos más repetidos.

Sobre la cuestión de confianza y la vacancia, el parlamentario consideró que se deben “desarmar esas dos armas nucleares”. “No tiene ningún sentido que los congresistas le demos la confianza a un gabinete que no elegimos”, indicó sobre el primer caso y mostró la misma actitud frente a la permanente incapacidad moral, término que ha generado amplias discusiones entre los miembros de la clase política.

