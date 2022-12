Fichajes Liga 1: Santiago Rebagliati y Juan Pablo Carranza son nuevos jugadores de Alianza Atlético

Ambos futbolistas reforzarán el ataque de los 'churres'. (Twitter: @alianzasullana_)

Santiago Rebagliati y Juan Pablo Carranza fueron confirmados como nuevos jugadores de Alianza Atlético de Sullana. Ambos disputarán la Liga 1 2023 y tendrán la tarea de consolidarse en el once titular de Carlos Desio. Cada uno llegó a los ‘churres’ de diferentes equipos: Ayacucho FC y Deportivo Binacional, respectivamente.

El primero es un atacante de 26 años que tuvo pocas oportunidades en la anterior campaña. Solamente pudo arrancar en 12 partidos, en donde consiguió anotar un gol y sumó 246 minutos en el campo de juego.

“Santiago Rebagliati | 2023 ¡Vamos vendaval, vamos Santiago!” fueron las palabras con las que presentaron al delantero peruano como su nuevo refuerzo de cara a la siguiente temporada.

Arrancó su carrera como profesional en Sporting Cristal en el 2016. Su debut se dio en la victoria de los ‘celestes’ sobre Real Garcilaso, hoy conocido como Cusco FC, al reemplazar a Carlos Lobatón en el minuto 86. En el 2017 fue cedido a Deportivo Municipal, con la que idea que siga creciendo.

Con los ‘ediles’ estuvo medio año, en donde no tuvo mucho espacio en el once titular. En total, fue tomado en cuenta en cinco encuentros, en donde consiguió marcar su primer tanto como profesional. A inicios del 2018, nuevamente se fue prestado esta vez a UTC de Cajamarca. Con el ‘gavilán del norte’ no consiguió tener las oportunidades que esperaba.

En julio del 2018, tuvo su primera experiencia en el extranjero cuando los ‘rimenses’ lo prestaron al Atlético Sanluqueño B de España. Con los ‘verdiblancos’ participó en seis compromisos y logró marcar una diana. En el 2019 fue contratado por Unión Comercio, dado que terminó su contrato con los ‘cerveceros’.

Con el ‘Poderoso de Alto Mayo’ tampoco logró ser una pieza importante del club. A mitad del 2019, militó en la Universidad San Martín, en donde su suerte cambió. En toda su estancia con los ‘santos’ disputó 30 juegos, siendo titular en nueve ocasiones. Además, convirtió tres goles y brindó dos asistencias.

El delantero buscará hacerse un espacio en el once titular de Carlos Desio. (Twitter: @alianzasullana_)

Carranza es ‘churre’

Juan Pablo Carranza también fue confirmado como nuevo jugador de Alianza Atlético de Sullana. En la última temporada, fue considerado por el técnico en 10 chances y sumó 182 minutos.

“¡Vamos vendaval, vamos Juan Pablo!”, fue el texto con el que anunciaron la contratación del joven extremo.

El delantero de 21 años paseó su fútbol por las divisiones menores de Alianza Lima, Talleres de Córdoba y Alianza Universidad de Huánuco. Con los ‘azulgranas’ consiguió debutar como profesional en el año 2020. Solamente participó en dos encuentros ese año, sumando 107 minutos en el campo de juego.

En el 2021 fue contratado por Deportivo Binacional, en donde tuvo bastantes oportunidades. En esa edición, fue considerado en 13 encuentros y consiguió dar un pase de gol a sus compañeros.

El extremo peruano tendrá un nuevo reto en su carrera profesional. (Twitter: @alianzasullana_)

La nueva delantera 2023

Alianza Atlético comenzó a armar su plantel de cara a la siguiente Liga 1. La zona que más cambios ha sufrido fue el ataque, dado que salieron ocho futbolistas y llegaron cinco jugadores.

Los fichajes han sido Carranza, Rebagliati, Guillermo Larios, que proviene de Universitario, Mauricio Matzuda, que llega de Alianza Lima, y Aryan Romaní, que jugó el campeonato pasado en Ayacucho FC.

Los que dejaron el equipo son: Franco Zanelatto, Kevin Ruiz, Kleiber Palomino, Carlos Ruiz, Axel Gastelú, Axell Domínguez, Joyce Conde y Mauricio Montes.

