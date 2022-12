Juliana Oxenford explotó contra usuario que le pidió que se vaya del Perú: “Acá me quedo”

Juliana Oxenford le respondió a usuario. (Instagram)

Juliana Oxenford no se quedó callada ante el comentario de un usuario que le pidió que abandone el Perú luego de su eufórica celebración por la el triunfo de Argentina en el Mundial Qatar 2022. La reconocida periodista utilizó sus redes sociales para compartir su felicidad por el título de la ‘Albiceleste’ como el mejor equipo de fútbol del mundo.

La presentadora de noticias nacida en Buenos Aires, Argentina, pero de nacionalidad peruana, compartió algunas fotografías, dónde posa con la camiseta de su país natal. “Gracias por tanto, Argentina. Hoy nos hiciste vibrar, sufrir, gozar y llorar de emoción. En momentos tan duros, este regalo es para toda Latinoamérica”, se lee como descripción en Twitter.

Al parecer, el festejo de Juliana Oxenford incomodó a un cibernauta que no dudó en solicitarle que se vaya de nuestro país. “Ahora sí eres argentina, lárgate, haces mucho daño al Perú“, escribió un internauta en Twitter y a lo que la conductora de ‘Al estilo Juliana’ contestó.

Fiel a su estilo, la hija del actor Marcelo Oxenford resaltó que nadie hará que deje de vivir en nuestra capital y señaló que ver al equipo de Leonel Messi ganar la tan ansiada copa es una alegría para todos los latinoamericanos. Cabe mencionar que, no es la primera vez que Juliana se enfrenta a las personas que la insultan constantemente por no estar de acuerdo con sus pensamientos.

“Acá me quedo, este también es mi país. Te guste o no. El triunfo es para todos los latinos. Celebra y deja de joder”, respondió la figura de ATV.

Por otro lado, Juliana Oxenford también expresó su alegría en Instagram con un contundente mensaje sobre sus raíces. “Argentina, campeones del mundo. Nada más que decir. Grande Argentina, son unos putos genios. Estoy tan contenta por lo que esto representa para todo Latinoamérica. Cómo saben, mis raíces son argentinas y, aunque mi corazón es y será siempre peruano, el triunfo de un país al que también quiero y que ha demostrado ser el mejor del campeonato, es una felicidad que no se puede ocultar”.

Juliana Oxenford quiso ser vedette

La periodista estuvo como invitada en el programa de entrevistas que hace Christopher Gianotti para su canal de YouTube. La comunicadora habló sobre algunos detalles desconocidos sobre su vida. Durante la conversación con el actor, sorprendió al mencionar que si no hubiera estudiado la profesión por la que siempre ha luchado, habría elegido ser vedette.

De acuerdo a la misma Juliana Oxenford, desde muy chica mostró interés por los vestuarios de estas artistas, por lo que cada vez que tenía la oportunidad se ponía la ropa interior de su mamá y luego la unía a unas plumas para darle más decoración.

“Me hubiera gustado ser vedette. Cuando era chica, estaba muy de moda ‘Las primas’, yo me ponía el calzón de mi mamá y unas plumas que había en la casa de decoración de pavo real. Me encanta la bailadita. Me hubiera encantado también ser bailarina, todo lo que es el tema artístico, actuación, eso sí, no”, comentó.

Juliana Oxenford confesó que le hubiera gustado convertirse en vedette. | YouTube.

