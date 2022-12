Dina Boluarte aseguró que gobierno mexicano le otorgó asilo político a la familia de Pedro Castillo

La presidenta del Perú, Dina Boluarte contó que Ana Cecilia Gervasi, ministra de Relaciones Exteriores, le informó que México le concedió asilo político a la esposa e hijos del exmandatario Pedro Castillo.

“Hace unos días me comunicó la canciller (Ana Cecilia Gervasi Díaz) que el estado mexicano ya había dado el asilo político y yo lo que le dije a ella es que proceda conforme a ley, todo lo que enmarca el marco legal”, indicó la presidenta del Perú en el programa Panorama.

“Lo que la Canciller me dice es que la investigación que se está dando en la Fiscalía no tendría por qué inmiscuirse en el tema de un probable asilo político”, agregó.

La jefa de Estado también rechazó las injerencias por parte de gobiernos extranjeros en Perú luego de la carta de los mandatarios de Argentina, Colombia, Bolivia y México que apoyan a Pedro Castillo.

“Hemos traído a nuestros embajadores en consulta porque no vamos a permitir que ningún país o gobierno extranjero tenga injerencia en el Estado peruano. Habrá que preguntarles a ellos por qué lo protegen (a Pedro Castillo) porque ellos saben perfectamente, no es que tengan la idea o el mensaje equivocado. Si Pedro Castillo ya no es presidente, ahora es porque ha dado un golpe de Estado y lo capturan por ese acto doloso, además ha roto el orden constitucional”, expresó en una entrevista a Punto Final.

Dina Boluarte hace un llamado a la unión y la paz

Esta mañana la presidenta del Perú, Dina Boluarte, participó de la ceremonia de clausura académica de la Marina de Guerra, en donde cerca de 79 oficiales se graduaron. Durante este acto protocolar, la mandataria aprovechó para hacer un llamado a las clases políticas para solicitar el trabajo en conjunto para salir de esta crisis que azota al país, sobre todo por las manifestaciones violentas que se han registrado en varias regiones.

La jefa de Estado reconoció que este es el momento justo para recapacitar y trabajar para salir adelante, ya que es importante anteponer al Perú y así como lo hizo Miguel Grau.

“Esta mañana hago un llamado a toda la clase política y reitero a unirnos para llegar al retorno de la paz, la en tranquilidad y la estabilidad que tanto deseamos recuperar, el respeto y tolerancia de nuestro almirante Miguel Grau, anteponiendo al Perú a los propios intereses demostrando que estamos juntos en esta lucha por la paz y la defensa de la patria tal como lo hizo nuestro héroe nacional quién con convicción dijo no reconozco otro caudillo”, expresó.

“Reitero que el diálogo es la principal opción para volver a la normalidad, los que ocasionan daños no quieren dialogar, pero damos esa oportunidad y parar de una vez porque cada día hay una región padece de una paralización”, sostuvo.

¿Qué gobiernos de Latinoamérica respaldan a Pedro Castillo?

México, Colombia, Bolivia y Argentina defendieron el accionar de Pedro Castillo y plantearon su “preocupación por los recientes sucesos” en el país latinoamericano.

A través de un comunicado, los gobiernos expresaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”.

De esa manera, las cuatro naciones “a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.

