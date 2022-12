Claudio Pizarro celebró, desde la tribuna, la coronación de Argentina en el Mundial Qatar 2022

El bombardero de los andes fue testigo de la tercera copa Mundial que levantó Argentina. (claupiza14)

Entre los grandes. El histórico delantero peruano, Claudio Pizarro, estuvo presente en la final entre Argentina y Francia. El ex atacante nacional celebró la victoria por penales de la ‘albiceleste’ y publicó a través de su cuenta de Instagram el momento final en el que la escuadra sudamericana logra el título mundial. “Argentina campeón Mundial!!”, escribió el ‘Bombardero de los Andes’ en la red social.

Antes del duelo, Pizarro compartió una imagen junto a la leyenda del fútbol peruano Teófilo Cubillas. El embajador del Bayern Múnich publicó la imagen en sus canales oficiales. Cubillas es el máximo goleador de Perú en toda la historia de los mundiales con 10 tantos. El ‘Nene’ también alcanzó con la selección peruana los cuartos de final en el Mundial de México 70. “Only legends (Solo leyendas)”, dijo a través de sus historias el ex delantero del Werder Bremen.

El delantero estuvo invitado por la FIFA para presenciar la semifinal de Francia ante Marruecos. Además pudo jugar en Qatar, junto a las leyendas sudamericanas como el lateral brasileño Roberto Carlos, el arquero colombiano René Higuita, el defensa uruguayo Diego Lugano, el atacante chileno Iván Zamorano, entre otras figuras.

Claudio Pizarro estuvo presente en la final del Mundial Qatar 2022 y celebró a través de sus redes sociales. (claupiza14)

El candidato de Pizarro

Cuando llegó a Qatar le consultaron sobre el equipo que pensaba que podía ganar la Copa Mundial Qatar 2022. El ex atacante nacional, alabó el juego de Argentina, sin embargo, destacó que por su plantilla y estilo de juego, Francia era la selección que tenía grandes opciones para levantar el trofeo.

“Está jugando muy bien, es extraordinario. Argentina ha hecho un muy Mundial luego del primer partido que no le fue muy bien”, indicó Claudio Pizarro para RPP. “Lo vengo diciendo hace mucho tiempo: Francia debería ganar nuevamente el Mundial. Desde el pasado hasta los cinco que vengan más adelante, por el equipo y el recambio que tiene. Lo tiene todo. Como cualidades individuales, Francia es superior a cualquiera”, añadió.

Asimismo, el ex delantero de la selección peruana, comentó las cualidades del atacante francés Kylian Mbappé. “No es un ‘9′, pero como delantero está en su mejor momento, sin duda”, apuntó Pizarro.

Pizarro compartió una imagen junto a la leyenda del fútbol peruano Teófilo Cubillas en el Mundial Qatar 2022. (claupiza14)

No pudo jugar un Mundial

Claudio Pizarro es uno de los jugadores más destacados de la historia del fútbol peruano. Tuvo un carrera exitosa a nivel de clubes e incluso alcanzó con el Bayern Múnich la Champions League, el Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa. De igual forma, durante su paso por el torneo alemán vistió además de la camiseta del cuadro bávaro, la del Werder Bremen y la del Colonia. Sumó seis Bundesligas y cinco Copas Alemanas.

Sin embargo, la carrera no le sonrío cuando le tocó vestir la camiseta de la selección peruana. A pesar de ser, el quinto goleador histórico de la escuadra ‘blanquirroja’ con veinte tantos, haberse puesto la camiseta nacional en 85 ocasiones y tener la medalla de bronce en la Copa América Chile 2015, no pudo clasificar a ningún mundial. Comenzó en el proceso para clasificar al Mundial Rusia 2018, sin embargo, luego de jugar la sexta fecha de las Eliminatorias ante Uruguay, donde Perú cayó 1-0, no volvió a ser llamado.

Como se recuerda, hubo polémica acerca de su posible convocatoria para el Mundial de Rusia 2018, al que la ‘bicolor’ clasificó tras ganarle en repechaje a Nueva Zelanda. Finalmente, no fue incluido en la lista, quedando como deuda pendiente en su carrera profesional.

