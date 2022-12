‘Checho’ Ibarra y su emoción tras el título de Argentina en el Mundial Qatar 2022: “Estoy en shock”

'Checho' estuvo presente en el estadio Lusail.

Argentina es el nuevo campeón mundial de fútbol tras superar a Francia en la tanda de penales. Sergio Ibarra, exjugador y ahora reportero de Latina TV, mostró toda su felicidad por el título de su selección en plena transmisión desde Doha, Qatar.

El popular ‘Checho’ fue uno de los enviados especiales del canal peruano para la Copa del Mundo y, como era de esperarse, estuvo en el estadio Lusail apoyando a su país, Argentina. A su salida del estadio Lusail y luego de la consagración de Lionel Messi y compañía, habló con sus compañeros y contó sus sensaciones.

“Tengo aún la garganta seca. Me duele mucho la cabeza, sufrí muchísimo durante el partido, para mí venir a este primer Mundial y que la selección salga campeón, no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo ahora y lo estoy disfrutando muchísimo”, expresó en primera instancia.

Su compañero Coki Gonzales lo interrumpió y lo invitó a festejar. “Eres campeón del mundo, celébralo, fuiste para ver a tu Argentina campeón”. La respuesta de Ibarra no se hizo esperar. “No sabes lo que hemos celebrado en la tribuna. Estoy ahora en shock, no puedo describir lo que siento, me duele la cabeza mal”.

Minutos después, el exdelantero volvió a conectarse para Latina TV y confesó que no pudo ver la definición por penales. Asimismo, contó que la pasó mal durante los 90 minutos y el alargue debido al constante cambio en el marcador. Por último, resaltó el papel de Kylian Mbappé.

Argentina se coronó campeón mundial

La noche más esperada por Lionel Messi y compañía llegó después de 36 años. La selección dirigida por Lionel Scaloni abrió el marcador con un gol de la ‘Pulga’ de penal y amplió su ventaja con un tanto de Ángel Di María luego de una gran jugada colectiva.

Si la primera parte fue toda de los sudamericanos, la etapa complementaria fue de Francia en cuanto al resultado. El equipo de Didier Deschamps despertó sobre el final y Kylian Mbappé hizo un doblete con penal incluido. De esta forma, ‘gauchos’ y ‘galos’ se fueron al alargue.

En el tiempo adicional también hubo goles. Lionel Messi y Kylian Mbappé se volvieron a hacer presentes en el estadio Lusail. Este último marcó su primer hat-trick en una Copa del Mundo para ponerse en lo más alto de la tabla de máximos artilleros de esta edición.

Llegó la definición por penales y los argentinos se impusieron. Fallaron dos europeos, un disparo fue atajado por ‘Dibu’ Martínez, y la tanda quedó 4-2. El defensor Gonzalo Montiel marcó el último remate para desatar la euforia de todos los simpatizantes de la ‘albiceleste’.

Argentina solo perdió un partido y recibió un total de ocho goles.

Los mejores del Mundial Qatar 2022

Previo a la premiación de ambas selecciones, la FIFA reconoció a los más destacados del campeonato. Enzo Fernández, volante argentino de 21 años, fue el mejor joven. Su compañero ‘Dibu’ Martínez se quedó con el guante de oro. Además, Kylian Mbappé se llevó a casa la bota de oro tras anotar ocho goles. Por último, Lionel Messi fue el MVP de esta edición y obtuvo el balón de oro.

