María del Carmen Alva responde a lo dicho por Gustavo Petro sobre la crisis política en Perú

El golpe de Estado y posterior vacancia de Pedro Castillo provocó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, optara por comentar lo sucedido en el Perú. Este fue duramente criticado por su negativa a señalar al exjefe de Estado de haber cometido un delito al intentar disolver el Congreso y entre quienes han mostrado su disconformidad se encuentra la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

La integrante de la bancada de Acción Popular calificó de “sesgadas y ofensivas” las declaraciones de Petro en una reciente entrevista. El presidente de Colombia vinculó la salida de Castillo del poder a los orígenes del expresidente. Mencionó que en el Perú existe una fractura social que viene reforzándose desde hace años y que separa a aquellos que viven en Lima con los que habitan otras regiones.

“Yo no tengo elementos para decir si es corrupto, lo que se ve hoy es que no está procesado por corrupción, está procesado por rebelión, es un presidente que no está condenado por eso. Yo lo siento como una víctima, lo que está pasando es una cosa que está matando a gente, un presidente elegido popularmente que ningún juez ha condenado, y que es capturado por su propia escolta, la policía y lo ponen preso”, indicó Petro.

“Rechazo las declaraciones sesgadas y ofensivas al Perú del presidente [Gustavo] Petro. No se trata solo de desconocimiento de la realidad, sino de una ideologizada defensa política de [Pedro] Castillo, quien fue detenido en flagrancia por dar un golpe de Estado y cometer graves actos de corrupción”, fueron las palabras de María del Carmen Alva tras lo difundido por el mandatario sudamericano.

La congresista María del Carmen dijo que los muertos en las protestas en Perú son “un chantaje” de los manifestantes. La legisladora de Acción Popular habló acerca de la crisis política y sostuvo que la presidenta Dina Boluarte no debe renunciar porque cuenta con el respaldo del Parlamento.

“¿Tú crees que este chantaje de estas personas? Sí, 22 muertos es un chantaje, porque creo que tenemos ser responsables. No nos va a poner la agenda un grupo. El único responsable es Pedro Castillo. A mí nadie me va a culpar por la muerte de estas personas”, dijo la extitular del Congreso de la República.

María del Carmen Alva insistió en que Dina Boluarte no debe renunciar a la presidencia y manifestó que se debe analizar quiénes están pidiendo su salida.

“No debe renunciar. Se ha reunido con todas las bancadas. Tiene el total apoyo del Congreso. Aquí hay que ver que los que están pidiendo su renuncia son los mismos que están pidiendo adelanto de elecciones, la libertad de Pedro Castillo, el cierre del Congreso, la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución”, dijo.La parlamentaria, que votó en contra del adelanto de elecciones, argumentó que antes de aprobar el proyecto de ley deben haber reformas.

“Yo también hablo con la calle y hablo con el pueblo; y a mí me piden que no nos vayamos sin dejar reformas. A mí nadie me va a culpar por la muerte de estas 22 personas, el único culpable es Pedro Castillo”, expresó.

María del Carmen Alva agregó que el trabajo del congresista como representantes del Perú es “aprobar y dejar a este Parlamento con una reforma que pueda mejorar el sistema del Congreso”.

