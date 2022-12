Fernando Del Rincón increpó a congresistas Alva y Málaga, no atribuirse la vacancia de Pedro Castillo

El periodista mexicano, Fernando Del Rincón, volvió a entrevistarse con políticos de nuestro país y esta vez lo hizo con dos de los congresistas quienes votaron a favor del desafuero de Pedro Castillo, luego de que el líder sindicalista anunciara la medida inconstitucional de cierre del Congreso y reorganización del sistema de justicia.

el conductor televisivo de CNN, le increpó a ambos legisladores que ellos no podían atribuirse la vacancia de Castillo Terrones, ya que, ésta se dio, luego del intento de autogolpe por parte del ahora detenido.

“El Congreso no se puede colgar del triunfo, la torpeza fue de Castillo, sí tienen un mérito de llevarlo hasta acá, pero sí deben hacer un mea culpa, Edward, mire hasta dónde se llegó, al riesgo de que las Fuerzas Armadas no decidiera apoyarlos a ustedes y que respaldara a Castillo, hoy estaríamos haciendo un programa diferente, se llegó hasta este punto para finalmente hacer lo que debió haberse hecho hace mucho tiempo y fue el Congreso que no lo hizo”, argumentó el periodista.

La ex presidenta del parlamento, María Del Carmen Alva no se salvó del jalón de orejas por parte del conductor mexicano, quien también le recordó que, el Congreso vacó al presidente, luego de que el expresidente Pedro Castillo tomara la medida de cerrar el Legislativo.

Una legisladora peruana muestra una bandera del país después de que el Congreso aprobó la destitución del presidente Pedro Castillo, en Lima, Perú. 7 de diciembre de 2022. REUTERS/Sebastián Castañeda

“Está claro que el Congreso no hizo nada, no pueden seguir tratando de decir que fue el Congreso, es que Castillo los cerró primero y actuó inconstitucionalmente y después se votó, quieren mantener esta narrativa, no lograron llegar a donde tenían que llegar, Maricarmen, les ganaron la jugada; que cometió una estupidez (Castillo), que le costó el mandato, eso es otra cosa, pero han tenido todas las excusas necesarias en el Congreso, han tenido al aparato judicial aportando elementos, han tenido intentos de vacancia, han tenido denuncias constitucionales, ¡vaya!, yo no sé qué más les podrían haber dado y ahora tratan de adjudicarse que se fue Castillo se fue luego de que se les haya cerrado”, le increpó Del Rincón a María del Carmen Alva.

Recordemos que, luego de que Pedro Castillo cerrara el Congreso, desde el parlamento de forma exprés se voto por la moción de vacancia en donde se obtuvo 101 votos a favor de esta medida con lo que se procedió al desafuero del líder sindicalista de Palacio de Gobierno.

Desde la noche de ayer, Castillo Terrones se encuentra en el interior de la base policial DINOES en donde viene llevando su detención preliminar en lo que el Ministerio Público realiza las investigaciones por la presunta comisión del delito de rebelión por parte del ex jefe de Estado.

