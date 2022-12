María del Carmen Alva señaló que “no dejará que nadie le dicte la agenda al Congreso de la República”

La congresista por Acción Popular, María del Carmen Alva, señaló que en el Parlamento deben estar atentos a las movidas de las bancadas de izquierda. (Congreso)

La congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, se manifestó luego que la actual presidente de la República, Dina Boluarte, anunciara la noche del domingo 11 de diciembre, que solicitará al Parlamento para proceder con el adelanto de elecciones generales.

En ese sentido, la extitular del Parlamento señaló que se debe tener en cuenta las reformas electorales antes de dar este importante paso para la vida política del Perú.

“A nosotros nadie nos tiene que poner la agenda porque hay gente que quiere que sea mañana el adelanto de elecciones. Y ayer hemos visto como toda la bancada oficialista pedía ese tema y la Asamblea Constituyente, cierre del Congreso, nueva Constitución y la liberación del expresidente Pedro Castillo”, dijo a los medios de comunicación en los Pasos Perdidos.

En ese sentido señaló que hay que “tener cuidado” y ver cuál es la agenda a seguir por las bancadas de izquierda.

María del Carmen Alva confesó que los más importantes para el adelanto de elecciones es que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo en las reformas políticas que se deben hacer. (Congreso)

De igual manera, la representante acciopopulista consideró que el tema más importante a tratar son las reformas que hay que hacer en la Constitución Política del Perú antes de organizar las próximas elecciones generales.

“Desde el Congreso tenemos que ver, coordinar y tener un diálogo con el Ejecutivo por las reformas políticas electorales. Eso es lo más importante ahora. Cuando estábamos en campaña lo dijimos como plan de gobierno de Acción Popular. Siempre hemos estado de acuerdo con la bicameralidad”, agregó.

En efecto, Alva remarcó que uno de esos puntos a tratar es la reelección parlamentaria, anulada en el 2018, durante el gobierno de Martín Vizcarra.

“El hecho que se haya eliminado la reelección parlamentaria nos parece una barbaridad. No hay en ningún Congreso de ningún país en el que se haya eliminado la reelección”, indicó.

En todo caso cree “que si nos podemos poner de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el Congreso aprueba esas reformas importantes, sería un gran aporte para el país”.

Admiración por Alfonso Barrantes

Para María del Carmen Alva, el fallecido excalde de Lima, Alfonso Barrantes Lingán era el único miembro de la izquierda que ella respetaba. (Hans van Dijk)

Por otro lado, Alva se cuestionó sobre el verdadero rosto de la izquierda peruana luego que su colega, la también congresista, Kelly Portalatino señalara que la los seguidores de esta ideología política “siempre marchan en paz”.

“Lo único que yo veo son manifestaciones violentas en las calles. No sé cuál es la verdadera izquierda. De esta facción al único que siempre he admirado y lamentablemente ya no está acá, es al doctor Alfonso Barrantes Lingán. Y no creo que él haya estado de acuerdo con lo que está pasando ahora”, admitió.

María del Carmen Alva cree que es evidente que el vacado expresidente Pedro Castillo contó con algunos cómplices para intentar llevar a cabo su golpe de estado que solo le duró dos horas.

“Eso es evidente y hay que investigarlos. Hay varias denuncias contra Roberto Sánchez, Betssy Chávez. Es lamentable”, agregó.

No está de acuerdo con cierre del Congreso

María del Carmen Alva considera que algunos de sus colegas no debieron ni siquiera postular al Congreso de la República (Getty Images).

Por último, la parlamentaria mostró su disgusto con aquellos colegas que desde que llegaron a la representación lo único que han hecho es pedir el cierre del Congreso en varias ocasiones.

“Si una persona pertenece a una institución, lo mínimo que debes hacer es defenderla. Sobre una institución como esta que es el Congreso. Hay varios parlamentarios que se paraban delante de cualquier comisión y pedían el cierre”, exclamó.

Para la expresidenta del Congreso de la República, lo más lógico es que si alguien no está de acuerdo con el Parlamento no debería postular.

“¿Para qué postulas? Cuando ya estás acá hay que defender la camiseta. Si algunos no se sienten así y no quieren hacer el trabajo para el que han sido elegidos por los ciudadanos o no les interesa representarlo, entonces les pido por favor que no postulen nunca más”, concluyó.

