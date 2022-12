María del Carmen Alva considera que va a ser complicado que logren los votos suficientes para la vacancia

María del Carmen Alva habla sobre la falta de votos para aprobar la vacancia contra Pedro Castillo. RPP

La congresista de la bancada acciopopulista, María del Carmen Alva, una vez más se mostró a favor de que el presidente de la República, Pedro Castillo sea vacado constitucionalmente por la causal de incapacidad moral permanente; no obstante, la expresidenta del parlamento reflexionó que es una realidad aún un tanto lejana, pero que de igual forma espera pueda concretarse.

“Yo espero que así sea, definitivamente es complicado, entiendo que se deberá trabajar mucho el tema y con las circunstancias de ahora y con algunos pronunciamientos que he escuchado de algunos congresistas que, sabe dios qué les estarán ofreciendo, cómo los estarán enamorando, porque lamentablemente eso existe, hay que ser realistas, aquí nadie es ingenuo, quedará en la consciencia de cada uno”, expresó la legisladora.

Además, Alva Prieto exhortó a sus colegas de bancadas oficialistas y de izquierda a que antepongan los intereses del país y que de esta forma voten a favor de la vacancia presidencial.

“Espero que sean responsables los congresistas oficialistas y de izquierda, muchos hicieron pronunciamientos de votar a favor de la vacancia y he escuchado ayer que muchos están retrocediendo, pero aquí hay que pensar en el país, no hay que pensar de que partido vienen, nadie está pensando en la curul ni en uno mismo, la democracia está en peligro”, señaló.

En esa misma línea, la congresista afirmó que desde el Ejecutivo se han dedicado a deslegitimar las diferentes instituciones y hasta la prensa local, es por ello que, la destitución de Castillo Terrones debe concretarse, sostiene Alva.

“Nosotros no podemos permitir que el Ejecutivo esté amenazando a todas las instituciones, porque no solamente es al Congreso que, desde el primer día han amenazado con su cierre, amenazan a la Defensoría, a la prensa, a la fiscal de la Nación, al Tribunal Constitucional, por consiguiente no respetan a ninguna institución, ellos no quieren que nadie los fiscalice, no quieren que haya control político, no quieren tener denuncias penales, fiscales, estamos camino a una dictadura”, aseveró la parlamentaria de Acción Popular.

Recordemos que, la ex jefa del Congreso de la República, se mostró en contra de la configuración del nuevo gabinete ministerial liderado por Chávez Chino y que, a pesar de que la nueva primera ministra ha asegurado que no van a plantear una cuestión de confianza, Alva considera que su también colega planea una disputa de Poderes.

