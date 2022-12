La posición de Sport Boys sobre el futuro de Luis ‘Cachito’ Ramírez

Luis Ramírez jugó tres temporadas en Sport Boys.

Sport Boys tiene varios temas pendientes que debe resolver; el primero, sin dudas, es definir su permanencia en la Primera División, pero hay otro que los hinchas ‘rosados’ quieren saber. Se trata sobre la permanencia de Luis Ramírez, pues mucho se habla al respecto y más al no verlo en la pretemporada de la ‘Misilera’. El volante tiene contrato vigente por todo el 2023 con los del Callao.

Solo se llegó a conocer que la ausencia de ‘Cachito’ se debió a que estaba suspendido por un incidente que tuvo en Piura. Hasta el momento, la dirigencia de los ‘chalacos’ no se había pronunciado y finalmente lo hizo. Terminó con las especulaciones y dio su postura sobre si ‘Cachito’ será tomado en cuenta o no en el equipo de Guillermo Sanguinetti el próximo año.

“Él está suspendido por un tema mediático (Piura), pero ya ha presentado su carta de resolución de contrato. Según tengo entendido, ha metido un proceso en la Cámara y el área legal se encargará de resolverlo”, declaró el administrador de Sport Boys, Alfredo Matayoshi, en una entrevista a DirecTV Sports Perú.

Esperan respuestas

La Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol no le otorgó a Sport Boys la Licencia A porque incumplió con presentar el fideicomiso en el proceso de licenciamiento y eso no le permitirá participar de la Liga 1 2023. Los ‘rosados’ no se quedaron atrás y apelaron ante el ente del fútbol peruano el pasado 12 de diciembre pues tienen papeles que acredita que no tienen deudas pendientes.

La ‘misilera’ cuenta con documentos de la Agremiación de Futbolistas y Cámara de Conciliación y Disputas de la FPF que confirman que todo está ‘ok’ con sus finanzas. Y eso le ayudaría en el proceso y aseguraría su participación en el torneo del siguiente año. En los próximos días, debería recibir una respuesta.

Documento de la Cámara de Conciliación y Disputas de la FPF que acredita que Sport Boys no tiene deudas.

Hace unos días atrás; el administrador de los ‘chalacos’, Alfredo Matayoshi, denunció las constantes equivocaciones de la Federación Peruana de Fútbol con el club. Y aseguró que todo se resolverá y Sport Boys sí participará de la Liga 1 2023. Incluso, todo sigue con lo planeado porque la pretemporada continúa y sigue la búsqueda de nuevos refuerzos.

“La ventana para tramitar la licencia todavía no ha terminado, por lo tanto, es inaudito que se saque una resolución. Si se analiza esta, mezcla temas que no tienen que ver uno con el otro, se mezcla el Régimen Deportivo Excepcional con la obtención de la licencia. No es la primera vez que se equivocan de una manera tan fragante y tan gruesa. No solo mezclan temas, sino aplican sanciones que no existen. Esto ya es un atento contra nuestros derechos”, explicó el abogado de los ‘rosados’, Jaime Talledo, en una entrevista a Gol Perú.

Asesor Legal de Sport Boys sostuvo que la FPF cometió varios errores.

