Ministro de Comercio Exterior y Turismo informó que turistas varados en Cusco serán evacuados en 48 horas

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) no detiene sus actividades y siguen haciendo su mayor esfuerzo para evacuar a los turistas varados que se encuentran en la ciudad del Cusco, una de las provincias más afectadas y golpeadas por las manifestaciones violentas que se vive al interior del país.

A través del titular del Mincetur, Luis Fernando Helguero, informó que en la actualidad ya se ha gestionado más de 4 mil traslados a diversos turistas tanto nacionales como extranjeros y que esto continuará entre este sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de diciembre, a fin de que todos puedan retornar a sus ciudades natales.

Además, el funcionario mencionó que se le está dando prioridad a personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores, para que puedan regresar a la ciudad de Lima y desde ahí partir a las localidades donde radican.

“Me encuentro en Cusco para supervisar la evacuación de los turistas en la ciudad luego que hoy se reabriera el aeropuerto de Cusco. Hoy iniciamos con 22 frecuencias y mañana vamos a tener 37 frecuencias”, declaró Luis Fernando Helguero.

En esa línea, precisó que ya se trasladaron entre 4,000 y 4,500 personas varadas, entre turistas y personas que necesitaban trasladarse a la capital por diversos fines. “Creo que el día de mañana, o a más tardar el domingo, salen todos los turistas varados”, subrayó el titular de Comercio Exterior y Turismo.

“Hemos hecho tamizajes para una priorización por temas de salud, de edad y otras condiciones vulnerables. En esta labor nos ayudaron mucho la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito”, refirió al respecto.

Aeropuerto del Cuzco permanecerá cerrado por actos violentos en la ciudad.

¿Qué pasará con los turistas que están en Machu Picchu?

Luis Fernando Helguero, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, lamentó que esta situación no pueda ser similar para los turistas varados en Machu Picchu, ya que, la única vía de acceso (ferrocarril) se encuentra dañada. Sin embargo, no se han dejado de trabajar para buscar la mejor solución.

“Estamos teniendo reuniones con personal involucrado y le estamos ofreciendo la ayuda necesaria para reparar la infraestructura en un plazo de 48 horas. Mientras se reparan las vías, estamos viendo otras alternativas de evacuación”, precisó el ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Antes de culminar, el ministro destacó que ya se trasladó a un importante grupo de turistas, los mismos que tuvieron que caminar 29 kilómetros para llegar al centro poblado más cercano con ruta carrozable.

Algunos turistas contaron la situación que viven a diario tras quedarse varados al intentar conocer la ciudad imperial. Entre las voces se recogió el llamado del costarricense Carlos Quiroz Morales. Este visitante conversó con el portal Desafíos Cusco, manifestando que “hay muchos derechos cercenados”

“Estoy varado desde el lunes. Estuve en Ica desde el martes, cinco días. No he tenido comunicación con la embajada de Costa Rica. Como ciudadano, como latinoamericano, respetamos la inquietud de los pueblos, que se manifiesten, pero somos un sin número de turistas. Ya estamos desesperados. Yo soy discapacitado, tengo varias enfermedades y ya no tengo medicamentos. Solo en mi país me los proporcionan. Voy a perder el vuelo del sábado que es hacia Lima. No tengo dinero, en el hospedaje nos están ayudando con alimento. Honestamente, nos tienen secuestrados acá. No entiendo por qué las autoridades no abren el aeropuerto y nos dan la prioridad que merecemos”.

