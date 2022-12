Cusco: Aeropuerto Velasco Astete vuelve a operar y militares custodian salida de vuelos

Cusco: Aeropuerto Velasco Astete vuelve a operar

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) informó que el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco reinició este viernes 16 de diciembre sus operaciones que fueron canceladas, luego que un grupo de manifestantes en contra del gobierno de Dina Boluarte intentara tomarlo violentamente.

Según indicó la institución, con las debidas medidas de seguridad, el primer vuelo partió desde la llamada ‘Ciudad Imperial’ con destino a Lima, pasada la una de la tarde. Varios connacionales y extranjeros que se encontraban imposibilitados de continuar con sus actividades turísticas abordaron el avión.

Lima Airport Partners también confirmó el reinicio de operaciones del aeropuerto, a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter. En los días previos, hubo mucha incomodidad de parte de los pasajeros, quienes vieron afectados sus vuelos por las manifestaciones en esta región.

🚨#LAPInforma🚨

El @MTC_GobPeru comunica que el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del #Cusco reinicia hoy sus operaciones con las debidas medidas de seguridad.



Más información👇🏾 https://t.co/Rh6utlBimi — Lima Airport Partners (@LAPJorgeChavez) December 16, 2022

En una imágenes compartidas en redes sociales por el Ministerio de Defensa (Mindef), se observa cómo este primer vuelo de la aerolínea Latam se dio en medio de la presencia de un fuerte contingente militar encargado de custodiar la salida del avión.

De igual forma, la Defensoría del Pueblo se pronunció vía Twitter: “Ante el anuncio del MTC de reinicio de operaciones del aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete, invocamos a las aerolíneas a brindar información a pasajeros de vuelos programados y priorizar reprogramaciones de personas vulnerables”.

#Cusco Ante anuncio del @MTC_GobPeru de reinicio de operaciones del aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete, invocamos a las aerolíneas a brindar información a pasajeros de vuelos programados y priorizar reprogramaciones de personas vulnerables. #LasPersonasPrimero pic.twitter.com/2yCuMsVi9B — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) December 16, 2022

En la víspera, un grupo de manifestantes intentó ingresar al Velasco Astete, realizando unos forados en los muros que rodean las instalaciones. Policías tuvieron que dispersarlos con bombas lacrimógenas.

En videos se observa que los manifestantes hacen uso de combas. Los manifestantes hicieron un total de tres huecos de la pared norte del terminal aéreo. Su intención era tomar la pista de aterrizaje.

A la fecha, se calculaba que eran más de doscientos los que se encuentran varados sin poder retornar a sus hogares.

“He venido yo, mi esposo y mis dos hijos. Hemos presupuestado todos nuestros gastos para el día lunes, que ya debía salir nuestro vuelo, y ahora ya no nos alcanza el presupuesto. Estamos gastando 250 soles diarios que escapan de nuestra economía. Hasta ayer estiré la plata, pero para hoy no me queda casi nada”, se quejó la turista Kelly Muñunca, en declaraciones RPP noticias.

El sector turismo se ha visto seriamente afectado por las manifestaciones organizadas desde el 7 de diciembre a nivel nacional. (Panamericana)

SEGUIR LEYENDO: