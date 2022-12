Roberto Silva habló sobre los derechos de televisión de la Liga 1: “Propuesta de la FPF no es viable”

Roberto Silva Pro preside SAFAP desde 2016 (GEC).

Roberto Silva Pro, presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), se mostró en favor de los 8 clubes que tomaron la decisión de renovar su contrato por derechos de transmisión con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU), oponiéndose de esta manera a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la cual anunció que los equipos que no firmen con la empresa 1190 Sports, no participarán de la Liga 1 2023.

El exfutbolista afirmó que defiende la postura de Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys, Melgar, Cusco FC, Cienciano, Deportivo Municipal, Deportivo Binacional y Carlos A. Mannucci porque la propuesta de la compañía respaldada por Agustín Lozano, es inviable económicamente:

“Hay dos modelos de negocio que se están tratando de poner en práctica. Después del análisis que hemos hecho, vemos que la opción que la FPF está proponiendo, más por formas que fondo, no es viable. Si los equipos grandes están de lado del Consorcio y apoyan ese sector, pues el otro lado no va a tener un valor comercial que vender”, declaró a Ovación.

“Si tú pretendes establecer un modelo donde tercerizas la venta de derechos. ¿Qué vas a vender si los clubes más importantes no quieren que esto sea así? Es un modelo que desde el minuto uno no va a funcionar”, continuó.

Silva Pro también afirmó que hay equipos recién ascendidos con intención de firmar con GOLPERÚ, pero que no pueden hacerlo debido a que sus derechos de televisión pertenecen a la FPF y no tienen libertad para negociarlos:

“Sabemos que los clubes nuevos han tocado la puerta para ese rumbo, pero claramente no podrían todavía porque la discusión no es si pueden hacer un negocio, sino si pueden renovar. Quienes no tienen contrato, no tienen la capacidad de comercializar los derechos porque le pertenecen a la Federación”, reveló.

Cabe señalar que, los equipos que no firmaron con el Consorcio Fútbol Perú son Sporting Cristal, Sport Huancayo, Vallejo, Grau, UTC, Alianza Atlético, ADT, Cantolao, Unión Comercio y Deportivo Garcilaso.

“Los futbolistas son los más perjudicados”

Silva recalcó que su mayor preocupación se basa en los jugadores, quienes podrían resultar muy perjudicados si se mantiene este conflicto entre los clubes y la FPF.

“Nuestra preocupación es desde hace meses. Esta falta de consenso llega a generar a que algún grupo de futbolistas termine siendo afectado porque los clubes y la Federación no están de acuerdo en cómo quieren negociar sus derechos comerciales y eso termina perjudicando a los futbolistas, y es la razón por la que salíamos a advertir”, señaló.

Además, se refirió al documento que envió la FPF a los clubes, en el cual su firma era requisito indispensable para participar en la Liga 1 2023: “Hemos participado en la construcción del reglamento como parte de la Comisión de Competiciones y ese documento no estaba en la propuesta que nosotros como comisión presentamos como reglamento. Lo pusieron después y nosotros lo observamos. Así fue elevado al directorio, pero lo terminó aprobando con ese documento”.

