Crisis en Perú: exigen que el premier Pedro Angulo se pronuncie sobre fallecidos por represión en protestas

Pedro Angulo Arana

Mutis cuestionable. Aunque la presidenta Dina Boluarte emitió un tibio pronunciamiento a la medianoche sobre las muertes durante la represión policial en las manifestaciones contra su gobierno y el Congreso, el premier Pedro Angulo ha optado por el silencio.

El mismo jueves en que entró en vigor una declaración de emergencia en todo Perú y fallecían 10 personas en Ayacucho, Angulo publicó un mensaje en Twitter donde deslegitimaba las manifestaciones.

“Los violentos son minorías con una agenda destructiva que todos hemos derrotado en el pasado. El Perú es más grande que sus problemas”, tuiteó el premier.

Te puede interesar: Protestas EN VIVO: renuncia de ministros, manifestaciones violentas y 18 muertos en pleno Estado de Emergencia

Previamente, en Canal N, señaló que las víctimas no son “culpa” del Gobierno. “Nosotros sabemos que la protesta social a la que todos los ciudadanos tienen derecho se realiza en las calles, con carteles, pero no para tomar un aeropuerto, no para destruir las luces que sirven para que un avión aterrice o despegue. Nosotros en eso vemos acciones paramilitares que tienen objetivos muy distintos a los de una protesta”, dijo.

Frente a ese panorama, un sector le exige un pronunciamiento contundente y organizaciones feministas como Manuela Ramos y Promsex llaman a que dimita al cargo.

“La protesta social no puede rotularse como terrorismo. Es un relato clásico que ya conocemos y que lleva a más violencia. Ese facilismo debe ceder frente al diálogo. Con miles de ciudadanos movilizados, el relato y la salida es política. No más muertos”, señaló el politólogo José de la Puente.

“Ayacucho se moviliza pacífica y multitudinariamente. Eso no son cuatro desadaptados violentistas: son las regiones del Perú que reclaman democracia, como se les ha prometido siempre”, apuntó la excongresista Rocío Silva Santisteban. “Hay un malestar genuino y no verlo es miopía política. Por supuesto, condeno el vandalismo y la violencia”, siguió en otro tuit.

“Han matado personas en la represión (...). Esto no es terrorismo, señor premier, son protestas sociales que este gobierno no está abordando sino con uso y abuso de la fuerza”, anotó Mirtha Vásquez, expresidenta del Consejo de Ministros.

“El premier Angulo ha asistido a múltiples reuniones protocolares. A todas las entrevistas gaseosas que ha podido. No ha salido de Lima. No ha tomado un avión o helicóptero. Un extraordinario PCM de crisis”, anotó el analista político Mauricio Saravia.

Militares se enfrentan a manifestantes en nuevo intento de toma del Aeropuerto de Ayacucho

Manifestaciones

Este jueves entró en vigor una declaración de emergencia en todo Perú que, entre otros puntos, autoriza a las Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía en el control de las manifestaciones que se desataron el pasado domingo y han desencadenado en violentos enfrentamientos, sobre todo en el sur.

En las primeras 24 horas de aplicación del estado de emergencia, 10 personas murieron, 8 de ellos en Ayacucho, donde los militares abrieron fuego contra personas que intentaron asaltar el aeropuerto local, según puede verse en numerosos videos difundidos en redes sociales.

Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, elecciones anticipadas, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, así como, en algunos casos, la reposición en el cargo del expresidente Pedro Castillo, quien recibió 18 meses de prisión preventiva tras el fallido golpe de Estado que intentó dar la semana pasada.

SEGUIR LEYENDO