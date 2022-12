Programa de TV de EEUU pone como ejemplo la democracia de Perú por captura de Pedro Castillo: “Allí, Trump hubiese estado preso hace tres años”

El programa de la cadena ABC de los Estados Unidos puso como ejemplo la situación actual del Perú para entender lo que le hubiese podido pasar a su expresidente Donald Trump (The View)

La tensa situación que vive el Perú desde hace una semana, luego del autogolpe de Estado que intentó dar Pedro Castillo, es seguido con mucho interés no solo por la prensa local, sino también por diversos medios de otros países que siguen paso a paso lo que viene ocurriendo en nuestro país.

Pero no solo en noticieros o programas especializados en política internacional se habla de nuestro país.

El tema de la caída del ahora vacado presidente es la comidilla también en varios talk shows de los Estados Unidos que toman como ejemplo lo que ha ocurrido en el país para graficar lo que le hubiese pasado al expresidente norteamericano Donald Trump si hubiese sido mandatario peruano.

“El presidente de Perú, esto me interesa mucho, trató de disolver, cortar el gobierno y tomar el poder. Lo arrestaron ese misma día”, dijo la presentadora y panelista de The View, Joy Behar.

Pero también mencionó otro caso parecido en Europa. “En Alemania, esta semana, había un grupo de personas que se creían los guardianes del juramento, trataron de hacer lo mismo. Derrocar al gobierno y todos han sido arrestados”, agregó.

Jay Behar demostró estar bien enterado de os que pasas en el Perú (Captura: The View)

Eso no es todo, pues, en el caso alemán, fue mucho más explícita. “Uno de ellos (golpistas germanos), era parte de una familia noble, de las grandes, estaba en el poder y él era la nobleza y aristócrata. Ahora está vendiendo bienes raíces y está muy molesto porque era una de esas personas que intentaban derrocar al gobierno”, agregó evidentemente sorprendida ante la mirada atenta de sus compañeras de panel.

Finalmente, la también actriz y comediante remata diciendo que “en esos países, que son democracias (Perú y Alemania) Trump estaría en la cárcel hace tres años”, tiempo que el excandidato republicano dejó el poder. Esto generó el aplauso del público asistente al show.

Como se sabe, Donald Trump perdió la presidencia en las últimas elecciones en los Estados Unidos (realizadas en noviembre del 2020) frente a Joe Biden y luego empezó una campaña que denunciaba un fraude en su contra que provocó que pierda ese proceso electoral.

¿Qué es ‘The View’?

Se trata de uno de los programas periodísticos del género talk show más longevos de la televisión estadounidense, pues a la fecha ya cuenta con 25 años de transmisión ininterrumpida. Solo le sacan ventaja otros programas conocidos a nivel mundial como “Live! with Kelly and Michael”, “The Phil Donahue Show” y “The Oprah Winfrey Show”.

Creado por la leyenda del periodismo norteamericano, Barbara Walters y Bill Geddie, este programa emitido por la American Broadcasting Company (ABC) actualmente tiene como panelistas principales a la mencionada Joy Behar, junto a la reconocida actriz Whoopi Goldberg y acompañadas de otras figuras locales como Sara Haines, Ana Navarro, Sunny Hostin y Alyssa Farah-Griffin.

Estado de emergencia oficializado

El Estado de Emergencia dura 30 días desde hoy (ProActivo)

Por otro lado, en horas de esta tarde, el gobierno de Dina Boluarte, tal como lo había anunciado desde temprano, hizo oficial el Estado de Emergencia Nacional tras la publicación del decreto supremo N ° 143-2022-PCM, en una edición especial del Diario Oficial El Peruano.

De esta manera, el ciudadano de a pie ya sabe que algunos de sus principales derechos quedan suspendidos por los próximos 30 días como el derecho a la libertad, inviolabilidad del domicilio, libertad de reunión, libertad de tránsito en el territorio nacional, entre otros.

