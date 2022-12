El dramático testimonio del policía herido durante actos vandálicos en Andahuaylas

El testimonio del suboficial agredido en las manifestaciones| VIDEO: Canal N

Los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes también han dejado a decenas de agentes heridos. Ante ello, varios efectivos fueron traslados al Hospital de la Policía en Lima para que sean atendidos de inmediato. Es así como, el suboficial Luis Camacho narró los episodios que le tocó vivir y que le han dejado postrado en una cama.

“No podía salir de ahí (comisaría). Traté de acercarme y salir con él, pero han estado con armamento y con el equipo que debíamos tener, la preocupación era si nos robaban el fusil; también lo iban a agredir a mi compañero, porque estaba inconsciente. No nos percatamos que nos lanzaron una granada”, fueron las primeras palabras del agente.

Asimismo, indicó que varios manifestantes se fueron contra él y su compañero. “La gente prácticamente se ensañó conmigo, y el personal policial empezó a bajarme apoyo a nosotros. Lo llegaron a rescatar a él (compañero), pero a mí sí, la turba me jaló hasta como 100 metros de distancia”, relató.

“Me quitaron el casco y me dieron duro ahí. Me agarraron a pedradas. Yo entiendo que es una protesta, personal policial y las Fuerzas Armadas cumplimos una función, tenemos un objetivo”, narró el efectivo a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Además, manifestó que “aguanta un montón de situaciones”, por lo que le pidió a la mandataria a apoyarlos y no “los deje solos”. “Si mis compañeros no se dan cuenta de mi ausencia no hubiese retornado a recuperarme, en un momento estaba casi inconsciente”, agregó.

“Nosotros somos hijos, padres, hermanos, que también nos esperan en casa. Ese accionar de esas personas ya no es una protesta. A consecuencia de eso, están habiendo fallecidos inocentes también”, precisó.

La jefa de Estado llegó hasta las instalaciones del hospital, ubicado en el distrito de Jesús María, junto al ministro del Interior, César Cervantes, para conocer el estado de salud de los efectivos que resultaron heridos en las protestas que fueron traslados de algunas regiones del país.

En su visita aseguró apoyar a las autoridades que se encuentra frente a estas manifestaciones y agradeció por los servicios en nombre del Estado Peruano.

Policías heridos

Las consecuencias de las manifestaciones han cobrado la vida de siete personas en Andahuaylas y Arequipa. Asimismo, el Ministerio del Interior, confirmó que al menos 140 policías se encuentran heridos.

Estas cifras son desde el miércoles 7 de diciembre que anunció el fallido autogolpe de Pedro Castillo. Además, se conoció que cinco comisarías y el local de una división policial se encuentran dañados.

De acuerdo con la información del Ministerio, los efectivos presentan lesiones como hematomas, heridas, golpes y contusiones en varias partes del cuerpo. Esto luego de enfrentarse con los ciudadanos que piden el cierre del Congreso de la República y también se manifiestan en contra de la presidenta.

Apurímac: Reportan ataques a la comisaría de Chincheros y sede de la Fiscalía

Existe un número mayor de suboficiales heridos en las diferentes provincias del Perú. Esto luego que se conozca que los vándalos tomaron varias instituciones privadas y públicas para saquear e incluso incendiarlas. También, se reportó ataques contra negocios, ambulancias y canales de televisión.

Ante esta situación, el Gobierno anunció estado de emergencia por 30 días a nivel nacional, como medida para garantizar el orden público tras los bloqueos de vías, tomas de pistas de aterrizaje en el aeropuerto de Arequipa y otros actos.

