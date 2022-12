Ministro de Economía, Álex Contreras: “El ruido político le ha hecho mucho daño al país y a las regiones”

Alex Alonso Contreras Miranda juramentó como titular del MEF. (Presidencia de la República)

El Poder Ejecutivo designó el sábado a Álex Alonso Contreras Miranda como nuevo ministro de Economía y Finanzas (MEF). El actual titular del MEF se desempeñaba como viceministro de Economía desde agosto del 2021. Es ingeniero económico de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú (UNI), y Máster of Arts in Policy Economics, por la Williams College de Estados Unidos.

En una de sus primeras entrevistas, Álex Contreras, señaló que el MEF tiene un rol importante para la solución de la crisis que afronta el país. “Acabo de firmar el decreto supremo que autoriza el pago del bono para los policías de cerca de S/ 1,200 de noviembre y diciembre. Es importante dotar de recursos a esta institución que está haciendo una labor muy importante”, señaló al diario Gestión.

El ministro de Economía consideró importante que la presidenta Dina Boluarte haya “trazado un camino con el adelanto de elecciones para abril de 2024″.

“Con el MEF estamos coordinando con otros ministerios para implementar medidas inmediatas de soporte o apoyo a las regiones. También estamos a puerta de actualizar el plan de competitividad”, expresó.

Álex Conteras es funcionario de carrera con más de 14 años de trayectoria en la gestión pública y se venía desempeñando como viceministro de Economía desde agosto del 2021.

Planes regionales

Álex Contreras anunció que se encuentran trabajando en planes regionales alineados con el plan de competitividad. “Queremos poner una agenda que vaya más allá de la coyuntura política. Hay nuevas autoridades que, entiendo, conocen cuál es la situación. El ruido político le ha hecho mucho daño al país y a las regiones. Queremos proponer una agenda consensuada y de trabajo conjunto”, dijo e indicó que ha dialogado con la autoridades regionales salientes

Impacto de las protestas

Con respecto al impacto de las protestas para la Economía, el ministro señaló que el último estimado va de entre S/ 60 millones y S/ 100 millones por día. “Este es solo el efecto del PBI. No incorpora los impactos por pérdidas ocasionadas por la infraestructura dañada, que debe tener una evaluación. El estimado central es de S/ 80 millones”, precisó.

Las pérdidas incluirían sectores como el transporte, comercio y turismo. “Detrás de eso hay salarios que no se pueden pagar, gratificaciones que llegan tarde; pequeñas empresas o bodegas no va a poder hacer frente a sus deudas. Esto pasa en todas partes”, expresó.

Con relación a la crisis política de todo el año y sus efectos en la Economía, el ministro dijo que “este año, vamos a cerrar con un déficit de 1.7% (del PBI), la deuda va a cerrar un poco por debajo de 34% (del PBI), hemos recuperado ahorros. Por el lado fiscal estamos muy bien”.

“El ruido político es un problema que está allí y creemos que se va a resolver, no solo con el adelanto de elecciones, sino con la reforma política que tiene que venir de la mano, para evitar estos conflictos polarizados que terminan impactando en la economía”, expresó.

Subsidios

Por otro lado, manifestó que el Ejecutivo está enfocado en “otorgar más subsidios para la creación de empleo que, según el Ministerio de Trabajo, podría generar hasta 164 000 puestos de trabajo”.

Se trata de subsidios que van en línea con lo que se plantea en el programa Impulso Perú.

Finalmente, dijo esperar que no existan más retiros de las AFP, “porque no ha generado costos muy altos; no solo porque hay gente que se ha quedado sin pensión, sino por el deterioro de los bonos peruanos”, aclaró.

Hoja de vida

Antes de ocupar este cargo de ministro de Economía, Álex Contreras se desempeñó como director general de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El ministro cuenta con más de 14 años de experiencia en la gestión pública, en temas relacionados a estadísticas monetarias y de actividad económica, proyección de variables macroeconómicas, simulación y desarrollo de modelos macroeconómicos y elaboración de propuestas de política monetaria.

Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entre los años 2007 y 2019, a donde ingresó a laborar luego de concluir satisfactoriamente el Curso de Verano del BCRP.

