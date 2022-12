Pese a petición de Perú de no intervención, AMLO dijo de Castillo: “si lo eligió el pueblo por qué lo van a quitar”

(Foto: especial)

Luego de que el gobierno de Perú cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador por injerir en asuntos internos, este sábado volvió a pronunciarse en favor del ex mandatario de dicho país, Pedro Castillo.

“AMLO sigue el mismo modus operandi de Pedro Castillo, le incomoda el Congreso”, denunció Kenia López Rabadán Para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano, si el gobierno de México le otorga asilo político al expresidente de Perú, sería uno de los “errores más graves” del sexenio de López Obrador VER NOTA

En entrevista desde el estado de Nuevo León, donde visitó las instalaciones de la Presa “El Cuchillo”, AMLO señaló que a Castillo lo hostigaron de manera desesperada sus adversarios en el Congreso y las elites hasta que lograron destituirlo.

“Aunque parezca increíble, lo destituyeron por incapacidad moral. Lo cierto es que son intereses creados y todo esto afecta al pueblo”

“¿Por qué no les gusta Castillo? Porque es un maestro de un pueblo de la sierra de Perú, no es un fifí. Entonces, nunca lo han aceptado, porque a ellos les gusta la democracia cuando les conviene, pero en la democracia todos contamos lo mismo, todos somos iguales; además no hay razas, eso no existe y no debe haber racismo, no debe haber clasismo, lo que debe de haber es humanismo”, precisó.

Mexico's President Andres Manuel Lopez shakes hands with his Peruvian counterpart Pedro Castillo at the National Palace ahead of the summit of the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), in Mexico City, Mexico September 17, 2021. Mexico's Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Además, López Obrador negó que esté interviniendo en la política interna de Perú y que solo está opinando. Sin embargo, subrayó que se debe respetar la voluntad del pueblo y no remover presidentes desde “un hostigante Congreso”, porque no conviene a los intereses de la cúpula.

“No, no, estamos opinando, nada más. Allá van a resolver ellos, pero sí es violatorio lo que se está haciendo de la democracia, porque si lo eligió el pueblo por qué lo van a quitar”

Finalmente, lamentó que el pueblo peruano esté sufriendo una nueva crisis política, pues en seis años han tenido cinco presidentes:

Santiago Creel reprobó que México no haya reconocido a Dina Boluarte como presidenta de Perú El diputado por el PAN se solidarizó con el congreso del país latinoamericano y aseguró que México debía privilegiar el derecho a la democracia VER NOTA

“Uno se suicidó, otro en la cárcel, y otros prófugos. Es mucho pueblo el de Perú para tan pocos políticos””, expresó.





Citlalli Hernández tundió a López Rabadán por asegurar que AMLO compartirá “destino” con el ex presidente de Perú VER NOTA

Hace unos días, la Cancillería peruana convocó al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, para transmitirle su rechazo por las “expresiones de las autoridades mexicanas” que, a juicio del Ejecutivo, “constituyen una injerencia en los asuntos internos” del país andino, un día después de que el expresidente Pedro Castillo,, acusado de intentar dar un golpe de Estado, solicitara asilo a México desde su lugar de reclusión. acusado de intentar dar un golpe de Estado, solicitara asilo a México desde su lugar de reclusión.

“Las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes”, se lee en un comunicado de la Cancillería, actualmente sin ministro titular, tras la renuncia de César Landa, quien abandonó el cargo acusando a Castillo de dar un golpe de Estado y pedir ayudar internacional para frenarle.





Más información en desarrollo...