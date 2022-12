Dina Boluarte le responde a Pedro Castillo: “Quiso cerrar el Congreso de la República y miren dónde está”

La presidente de la república, Dina Boluarte, se refirió al exmandatario Pedro Castillo tras su intento de autogolpe el último miércoles siete. El profesor chotano se encuentra detenido preliminarmente y la Fiscalía solicita una prisión preventiva en su contra.

La dignataria, que enfrenta diversas movilizaciones a nivel nacional exigiendo su renuncia, aseguró que le tomó por sorpresa el mensaje a la Nación, pronunciado por Castillo, en el que se anunció la disolución del Parlamento.

“A mí también me duele y me consterna que esté detenido Pedro Castillo. Yo no me he peleado con él, lo acompañé hasta donde pude para que no cometa errores”, manifestó.

Te puede interesar: Congresistas piden que se llame a embajadores en México, Argentina, Bolivia y Colombia por apoyo de estos países a Pedro Castillo

En diálogo con los medios de comunicación, la alta funcionaria señaló que el expresidente fue “acorralado entre seis personas (funcionarios)”, por ello, su relación con el exlíder sindical se deterioró.

“No dejaron que la vicepresidente se acercara para seguir acompañando y aconsejando al presidente. En ese tiempo, él toma esa decisión que muchos no sabíamos ni entendíamos. (…) Ese día que sale el comunicado de golpe de Estado, yo misma me sentí en riesgo”, agregó.

Responde a calificativos de Pedro Castillo

Te puede interesar: Pedro Castillo envía nueva carta y menciona a Dina Boluarte: “La hago responsable del feroz ataque a mis compatriotas”

Noticia en desarrollo...

SIGUE LEYENDO