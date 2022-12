Pedro Castillo envía nueva carta y menciona a Dina Boluarte: “La hago responsable del feroz ataque a mis compatriotas”

Pedro Castillo y Dina Boluarte por las calles del Centro de Lima.

Cerca del mediodía, los actuales abogados de Pedro Castillo, Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, anunciaron a los medios de información que tienen en su poder una nueva misiva por parte del expresidente peruano.

Esto se dio luego de la audiencia que tuvo el exmandatario ante el Poder Judicial, en donde se está evaluando la posibilidad de liberarlo o no tras la prisión preliminar que tiene en su contra por el presunto delito de rebelión.

“El presidente de la República está sufriendo una carcelería injusta y le corresponde al Poder Judicial ponerlo en libertad”, empezó diciendo Raúl Noblecilla abogado del exmandatario

“Hemos explicado en la audiencia el por qué no existe el delito de rebelión y de conspiración, no ha habido alzamiento en armas, no ha habido tanques, no ha habido presos, no ha habido intervención de medios de comunicación, no ha habido detención arbitraria a periodistas”, continuó Ronald Atencio, también, abogado de Pedro Castillo.

Carta de Pedro Castillo.

Luego de esta introducción, los letrados presentaron la nueva carta que el ex jefe de Estado escribió para la ciudadanía en general.

“El presidente ha escrito una carta que lo voy a leer en este momento”, agregó Ronald Atencio.

“Ante los graves hechos de masacre a mi pueblo, exhorto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a deponer las armas a fin de parar el quebrantamiento del orden democrático y la masacre de mi pueblo”, empezó el abogado del exmandatario.

“Señora Dina, mire el lugar que ocupa, la hago responsable a usted y todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas”, continuó Raúl Noblecilla.

Solicitan que se confirme la detención de Pedro Castillo

Durante la audiencia que este martes 12, Pedro Castillo tuvo frente al Poder Judicial, la fiscal Suprema adjunta Sylvia Sack Ramos solicitó que se confirme la detención preliminar del exmandatario.

Uno de los argumentos que sustentó la magistrada es que existen testigos que confirman las actividades que realizó Castillo Terrones para ir en contra del orden constitucional.

También mencionó que Castillo junto a sus coinvestigado Betssy Chávez, Willy Huerta y Aníbal Torres “concertaron la decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el sistema nacional de justicia”.

El Ministerio Público solicitó siete días de detención preliminar contra el expresidente Castillo por la presunta comisión del delito contra los Poderes del Estado y orden constitucional, en la modalidad de rebelión, en agravio del Estado.

De igual modo, por la comisión del delito de conspiración en agravio del Estado, ambos ilícitos están previstos y sancionados en los artículos 346 y 349 del Código Penal.

Al expresidente Castillo se le atribuye haber dictado la disolución del Congreso, pretendido instalar un gobierno de excepción y toque de queda, así como declarar en reorganización el sistema de justicia.

Pedro Castillo, Peru's president, speaks during the CEO Summit of the Americas hosted by the US Chamber of Commerce in Los Angeles, California, US, on Wednesday, June 8, 2022. President Biden's attempt to shift focus to the Western Hemisphere has gotten off to a bumpy start, with the leader of Mexico snubbing his invitation to the summit and doubts swirling about the strength of US influence in the region. Photographer: Kyle Grillot/Bloomberg

Primera carta de Pedro Castillo

Hace unos días, Pedro Castillo envió una carta indicando que de manera irregular intentaron hacerle estudios toxicológicos sin su voluntad.

“En la tarde de ayer un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento”, denunció el exjefe de Estado, quien la Fiscalía lo investiga por presuntos delitos de corrupción y de liderar una organización criminal.

