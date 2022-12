Ejecutivo propondrá que actos de corrupción sean causal de vacancia presidencial

Durante la sesión del Consejo de Ministros convocada de urgencia la noche del domingo 11 de diciembre a causa de las manifestaciones violentas que se han venido registrando en diferentes regiones, se han tomado una serie de medidas.

El ministro de Defensa, Alberto Otárola informó que el Ejecutivo está trabajando reformas políticas que serán enviadas a la brevedad al Congreso de la República. Entre ellas destaca una iniciativa con la que, según indicó, “esperan darle viabilidad al país”.

“Se debe debatir sobre la necesidad de establecer mecanismos de control para que no podamos tener trabas constitucionales ante evidentes actos de corrupción, concretamente vamos a proponer que se agregue al artículo 117 una causal de cese de presidente de la República por causales de corrupción”, indicó el titular del Mindef en entrevista con RPP Noticias.

Alberto Otárola señaló además que se debe debatir la bicameralidad, así como el proceso de elecciones internas de los partidos políticos. Incluso, consideró importante que se de pie a que más agrupaciones políticas logren su inscripción. “El elenco estable es insuficiente y no representa a amplios sectores de la sociedad”, agregó.

Adelanto de elecciones

El titular del Mindef indicó que también se acordó trabajar en la iniciativa para el adelanto de elecciones así como la convocatoria a un cronograma electoral, que culminará en abril del 2024 con el desarrollo de las elecciones generales.

“Se tiene que cumplir una serie de requisitos electorales, pero lo fundamental es que tenemos que realizar una amplia reforma política, porque no va a ser posible llegar a nuevas elecciones si no resolvemos los nudos que se han establecido en nuestro sistema político. Hacemos un llamado para que el Congreso agende inmediatamente, y con la premura que el país requiere, la aprobación de este cronograma”, pidió.

En ese sentido, adelantó que la jefa de Estado Dina Boluarte tiene en agenda convocar a una reunión del Consejo de Estado, así como del Acuerdo Nacional.

Cese de prefectos

En el cuarto día de protestas que se vienen registrando en diferentes regiones del país con acciones violentas como el bloqueo de carreteras, la toma del aeropuerto de Arequipa y la retención del comisario de La Joya en Arequipa, desde el Ejecutivo se vienen tomando una serie de medidas como la declaratoria del estado de emergencia, entre otras.

Cientos de manifestantes tomaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Arequipa.

El ministro de Defensa informó que este lunes 12 de diciembre se está disponiendo el cese de todos los prefectos a nivel nacional. “Hemos encontrado un elemento que ha contribuido a la desestabilización de las regiones. Vamos a hacer una evaluación, pero la decisión es reemplazar o dar por concluido estos nombramientos, porque lo que nosotros queremos no son solo funcionarios probos, sino funcionarios que no atenten contra el estado de derecho y que no se conviertan en personas que quiebren el orden público”, explicó el ministro.

En esa línea, el funcionario indicó que la protesta es un derecho fundamental constitucional, pero culmina donde empiezan los intereses de los demás. “No vamos a aceptar que se siga afectando los bienes públicos y particulares y causando graves estragos a la vida diaria de los peruanos”, puntualizó.

