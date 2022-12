Prefectos serán cesados de sus cargos al ser acusados de incitar la ola de violencia en el interior del país

Ministro de Defensa anunció que cesarán a todos los prefectos a nivel nacional | RPP TV

El ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció esta mañana que se cesará en sus funciones de todos los prefectos del país por ‘contribuir’ a la desestabilización de las regiones y las representaciones locales en donde se mueven estas autoridades.

“El día de hoy se está disponiendo el cese de todos los prefectos a nivel nacional. Hemos encontrado un elemento que ha contribuido a la la desestabilización de las regiones. Vamos a hacer una evaluación, pero la decisión es reemplazar o dar por concluido estos nombramientos, porque lo que nosotros queremos no son solo funcionarios probos, sino funcionarios que no atenten contra el estado de derecho y que no se conviertan en personas que quiebren el orden público”, indicó el titular de Defensa.

Agregó que la decisión del cese de las funciones de los prefectos se tomó ayer en la reunión de emergencia del Gabinete ministerial y será implementada por el ministro del Interior.

Sobre los subprefectos, Otárola indicó que será el titular del Mininter el que dará mayoress detalles sobre esta decisión.

El papel de los prefectos en Perú ha sido cuestionada en los últimos meses y el pasado mes de noviembre la Comisión de Descentralización aprobó el dictamen que propone la eliminación de esta función, pero hasta el momento no ha sido debatido en el pleno del Parlamento.

De acuerdo a Nilsa Chacón, estos puestos fueron copados por miembros de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú y de Perú Libre.

Catorce de los designados son docentes y otros trece tienen vínculos con la Fenatep (Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú).

En Apurímac, Eliseo Huamaní es el actual prefecto de la región y es sindicado como miembro fundador del Conare-Sutep que participó de la recordada huelga de maestros donde Pedro Castillo ganó capital político.

De acuerdo a Otárola, se ha identificado a las personas que azuzan a la población para que se desate el caos que la tarde del domingo cobró la vida de dos personas.

Mesa de diálogo en Andahuaylas

Por otro lado, el titular de Defensa hizo un llamado al diálogo a las autoridades de la región Apurímac, por ello en las próximas horas viajarán hasta la zona de conflicto un grupo de autoridades que instalarán una mesa de diálogo.

“Se hace un llamado a las autoridades electas de Anahuaylas que, por favor, se sienten y tomen las riendas del caso para reunirse con los más altos funcionarios del Estado que van a hacerse presentes en esa ciudad y hagamos una mesa de diálogo, de trabajo para poder permitir que los negocios abran y que cese la violencia y planificar el desarrollo sostenido de esa región”, indicó Otárola.

Asimismo, sostuvo que en el Ministerio de Defensa tienen muy claro qué cosa está pasando y qué es lo que se tiene que hacer afirmando el principio de autoridad. “Vamos a garantizar que las carreteras se abran de manera pacífica, pero interviniendo enérgicamente contra aquellos que incitan la violencia”.

Indicó además que ayer hicieron una evaluación de las noticias en redes sociales, donde se comparten videos y fotos que son de hace tres y cuatro años y que son subidas como “si hubiera en el país una grave crisis como lo están presentando los azuzadores.

