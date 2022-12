Pedro García calificó de “cruel” que Cristiano Ronaldo se despida del Mundial Qatar 2022 como suplente

Pedro García consideró un insulto a la trayectoria de Cristiano Ronaldo, que se quede en la banca.

La imagen de Cristiano Ronaldo llorando desconsoladamente mientras se retiraba a los vestuarios tras la eliminación de Portugal del Mundial Qatar 2022 a manos de Marruecos en los cuartos de final, conmovió al planeta fútbol, ya que posiblemente, sea su última Copa del Mundo. Pedro García, periodista de Movistar Deportes, calificó de “cruel” que su entrenador lo haya relegado a la banca de suplentes en la fase decisiva del torneo.

“Cruel el epílogo de ‘CR7′. Una carrera repleta de triunfos. Podía perder, estaba dentro de lo planificado que Portugal no entre a las semifinales. Lo cruel fue la manera de como perdió, no arrancó el partido, fue condenado a la suplencia, también el partido con Suiza. Lo reemplazó un chico que juega muy bien, pero fue irrespetuoso para su carrera que Fernando Santos, su técnico lo condenara a la banca. Encima lo cruel del destino hizo que su reemplazo lo haya hecho espectacularmente bien, marcando 3 goles”, afirmó.

Periodista cree que es cruel que alguien con una carrera repleta de triunfos termine entre los suplentes.

En medio de la tristeza de la eliminación, su compañero José Chávarri, se tomó un tiempo para elogiar la gran carrera del astro portugués, a quien calificó de un ejemplo para las nuevas generaciones:

“Esto no le quita un ápice de lo crack o profesional que es. Se le puede criticar su forma de ser, que a algunos no les gusta. Pero es un ejemplo único para cualquier deportista o aspirante a ser futbolista. Es un hombre de familia que dedica su vida entera al fútbol. Hay muchos motivos para admirar a Cristiano Ronaldo. Algunos lo podrán criticar por su temperamento, personalidad, egoísmo o idolatría, pero es un ejemplo para millones”, afirmó.

Comentarista afirmó que Cristiano es un ejemplo para quienes deseen ser futbolistas.

Cristiano Ronaldo en los mundiales

Pese a lo exitosa que fue su carrera, Cristiano se quedó sin poder marcar nunca en la fase final de un Mundial. En esta edición se quedó a las puertas, ya que en octavos el VAR le anuló un tanto en la goleada 6-1 sobre Suiza, mientras en cuartos, el portero marroquí Yassine Bounou le atajó un mano a mano que pudo significar el empate de Portugal.

Además, se quedó a un tanto de igualar a Eusebio (9) como máximo goleador portugués en Copas del Mundo. Sin embargo, si es largamente el luso con más partidos en la competición con 22 encuentros, lo sigue Pepe con 12.

No obstante, no todo fue negativo para el portugués, ya que con su gol de penal en el triunfo 3-2 sobre Ghana, se convirtió en el único futbolista en la historia en marcar en 5 mundiales diferentes: Alemania 2006 (1), Sudáfrica 2010 (1), Brasil 2014 (1), Rusia 2018 (4) y Qatar 2022 (1).

Así fue el único gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial Qatar 2022.

El futuro de Cristiano Ronaldo

A sus 37 años, Cristiano Ronaldo se encuentra en condición de jugador libre, ya que previo al Mundial rescindió contrato con Manchester United tras realizar unas polémicas declaraciones sobre su técnico Erik Ten Hag y los directivos del club:

“Intentaron sacarme del club. No solo el entrenador, también dos o tres personas alrededor del club. Honestamente, no debería decir eso, pero me sentí traicionado. Me hicieron sentir como la oveja negra. No sé qué está pasando, pero desde que Sir Alex Ferguson se fue del club no veo ningún tipo de evolución en el club, la progresión ha sido cero”, declaró.

El diario Marca de España afirmó que el futuro del portugués está Al Nassr de Arabia Saudita y que tendrá un espectacular sueldo de 200 millones por temporada. No obstante, ni el club ni el futbolista se han pronunciado oficialmente al respecto.

