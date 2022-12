Gladys Tejeda clasificó al Mundial de Atletismo Budapest 2023

Gladys Tejeda, clasificó al Campeonato Mundial de Atletismo Budapest 2023, tras finalizar la Maratón de Valencia que se corrió en España. (IPD)

Sigue en carrera. Gladys Tejeda, la fondista histórica de nuestro país, logró clasificar al Campeonato Mundial de Atletismo Budapest 2023, luego de finalizar la Maratón de Valencia que se desarrolló en España. La atleta peruana terminó en el puesto 18 con un tiempo de dos horas 26 minutos y 26 segundos en la categoría Senior Femenina.

Luego de la competencia, la deportista brindó algunas declaraciones. “Quiero agradecer a la organización Valencia 2022 por la invitación, aunque no quedé muy contenta porque mi organismo me jugó una mala pasada días antes de la prueba, pero con mis piernas trabajadas al máximo y con la mente fría pude resistir cualquier embate que se me presentaba kilómetro tras kilómetro”.

Asimismo, aunque no pudo superar el récord continental y nacional de dos horas 25 minutos 57 que ella misma estableció en febrero de este año en la Maratón de Sevilla, la atleta olímpica, campeona panamericana y triple ganadora bolivariana confirmó su pase al Mundial que se llevará a cabo en Budapest, Hungría del 19 de agosto al 27 de agosto.

“Este resultado me sirve mucho para clasificar al Mundial de Atletismo, así como también para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023″, puntualizó Tejeda tras su participación. Para esta competencia, la hija predilecta de Junín, entrenó en Kenia y África junto a su entrenador Waldir Ureta. Sin embargo, fue superada por Amane Beriso de Etiopía, quien hizo historia al ser la tercera mejor marca femenina con un tiempo de dos horas 14 minutos 58 segundos.

La Maratón de Valencia celebró su edición número 42 siendo reconocida como la ‘maratón de maratones’. Este año, la ciudad reunió a cerca de 30.000 corredores que recorrieron por los 42,195 kilómetros del circuito, una de las pruebas más prestigiosas en el mundo del atletismo.

Gladys Tejeda nos representó entre los 124 países presentes que participaron en la Maratón de Valencia.

Gladys Tejeda y su trayectoria

Hace más de 10 años, la fondista de 37 años, Gladys Tejeda, debutó en el atletismo y ha representado al Perú en diferentes competencias internacionales como los Juegos Olímpicos de Río 2016, los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde ganó la medalla de oro y en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022 que tras su participación, también logró subir a lo más alto del podio.

La primera vez que estuvo en un Mundial, fue en el año 2010 en China y quedó en el puesto 21. En el Mundial de Media Maratón en Dinamarca logró el puesto 26 en 2014. En China nuevamente, durante su participación por equipos en el Campeonato Mundial de Campo a Través obtuvo un mejor puesto alcanzando el octavo lugar. Finalmente en el año 2016 ha conseguido su mejor resultado en mundiales con un tiempo de 1:10:14 finalizó la Media Maratón en el noveno lugar en Reino Unido.

Debido a su gran trayectoria ha sido reconocida por la Federación Deportiva Peruana de Atletismo como la mejor atleta de la categoría mayores damas en el 2021. Ha logrado un récord sudamericano y nacional en media maratón. Dos récords panamericano y sudamericano en maratón.

Asimismo, este último año no solo ha conseguido diversos logros, también la revista Forbes Perú la incluyó en un listado donde figuran las 50 mujeres más poderosas del Perú. Con la marca personal que obtuvo a inicios de año en la Maratón de Sevilla con un tiempo de dos horas 25 minutos y 57 segundos, Tejeda aún tiene mucho por recorrer en su camino a los Juegos Panamericanos de Santiago del próximo año y el Mundial en Budapest.

