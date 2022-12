Alberto Rodríguez recordó cuando enfrentó a Kylian Mbappé: “A cualquier defensa complica, pero lo dimos todo”

Kylian Mbappé y Alberto Rodríguez se midieron en el Perú vs Francia del Mundial de Rusia 2018. (Getty Images)

El Mundial de Qatar 2022 se encuentra a una semana de llegar a su final. Y es que ya se definieron los cuatro equipos que lucharán por el máximo título: Argentina, Croacia, Marruecos y Francia. Justamente, esta última obtuvo su boleto a las semifinales tras imponerse a Inglaterra. Y a pesar de que su máxima estrella, Kylian Mbappé, no pudo marcar, colaboró con este valioso triunfo. En ese sentido, Alberto Rodríguez recordó cuando enfrentó al astro del PSG y lo llenó de elogios.

Es importante recordar que el ‘Mudo’ integró la selección peruana que disputó la Copa del Mundo de Rusia el 2018. En aquella ocasión, la ‘bicolor’ integró el grupo C con Dinamarca, Australia y los franceses. Precisamente, en el duelo ante estos últimos, figuraba el atacante nacido en Bondy, quien ya había demostrado sus cualidades con el AS Mónaco y luego con el PSG. La camiseta de ‘les bleus’ no le pesó y rápidamente exhibió sus virtudes.

“Definitivamente fue muy difícil por la categoría y calidad que tiene. Es un jugador de elite. Es muy veloz, potente y desequilibrante”, fueron las primeras palabras del zaguero nacional en entrevista con el diario El Comercio.

De todos modos, confesó que el elenco nacional estuvo a la altura contra una selección de tal magnitud y pudo competirle, en ciertos pasajes del cotejo, de igual a igual. “A cualquier defensa complica, pero lo dimos todo”, añadió.

Pero no fue el único jugador que se pronunció, ya que Miguel Trauco reveló lo difícil que fue jugar contra el popular ‘Donatello’, reconociendo que ese perfil de atacantes le suelen causar peligro. “Fue complicado. A mí siempre me cuesta enfrentar a jugadores rápidos”, dijo.

Kylian Mbappe luchando un balón con Miguel Trauco en Perú vs Francia del Mundial de Rusia 2018. (REUTERS)

Por otro lado, Néstor Bonillo, expreparador físico de la selección peruana, también tuvo palabras sobre Mbappé, detallando sus virtudes. “Es un jugador con una velocidad muy alta, no solo en el juego largo, también acelera y desacelera por encima de la mayoría de los futbolistas”, comentó.

De la misma manera, el integrante del comando técnico de Perú admitió que el técnico de entonces, Ricardo Gareca, le hacía un pedido especial a los jugadores nacional para frenar ese tipo de futbolistas. “Yo sé qué le pidió Ricardo a todos los jugadores que tenían una distinción en su característica ofensiva. Pero son cosas que te tiene que decir él mismo”, sostuvo.

Kylian Mbappé en Perú vs Francia

Y es que Kylian Mbappé fue el jugador más desequilibrante en el Perú vs Francia. Junto a Antoine Griezmann y un sacrificado Olivier Giroud pudieron romper el esquema defensivo de la ‘blanquirroja’. Su gol llegó a los 34 minutos del primer tiempo. Paolo Guerrero trató de empezar un ataque del combinado patrio, que se encontraba arrinconado en su campo, aunque Paul Pogba se avivó y le robó el balón. El espigado volante habilitó con un excepcional pase a Giroud, quien realizó una diagonal y sacó un remate, pero este se desvió en Alberto Rodríguez, desubicando a Pedro Gallese, hasta que apareció Mbappé para empujar la pelota al fondo de la red.

Kylian Mbappé fue la estrella y el autor del único tanto de su equipo ante la 'bicolor'. (Video: Latina TV)

Gol especial de Mbappé

Este tanto de Kylian Mbappé a Perú significó el primero del francés en una Copa del Mundo. Fue partícipe del compromiso del debut ante Australia en Rusia 2018, aunque no pudo sellar su nombre entre los anotadores (lo hizo Griezmann y un autogol de Behich). Al final, en dicho certamen acabó con cuatro dianas.

DATO:

Kylian Mbappé acumula cinco goles con Francia en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, por lo menos tendrá dos partidos más para aumentar su cuenta en las citas mundialistas: el duelo ante Marruecos en semifinales y una posible final o duelo por el tercer lugar.

