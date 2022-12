Gabriel Costa habló sobre su salida de Colo Colo: “Me quería quedar y mi familia mucho más”

Gabriel Costa anotó 34 goles y brindó 20 asistencias en 120 partidos con Colo Colo de Chile. (Guillermo Salazar)

Gabriel Costa, nuevo jugador de Alianza Lima, dio a conocer cuál fue el principal motivo por el que decidió no continuar en Colo Colo. Incluso, señaló que su deseo siempre fue quedarse, sin embargo, las negociaciones no se dieron como él esperaba.

El delantero uruguayo nacionalizado peruano volverá al cuadro ‘íntimo’ después de ocho temporadas. Además, tendrá la oportunidad de disputar la Copa Libertadores y buscar el tricampeonato con los dirigidos por Guillermo Salas.

Costa llegó al fútbol peruano en 2014 para vestir la camiseta ‘blanquiazul’. Luego de dos años en La Victoria, tomó la decisión de fichar por Sporting Cristal, equipo con el que ganó dos títulos nacionales. En 2019, Mario Salas se contacta con él para que pueda llegar a Colo Colo, club con el que se corona bicampeón de la Copa de Chile y campeón de la Supercopa y de la Primera División del torneo.

A pesar de que todo indicaba que se quedaría en tierras chilenas, ‘Gabi’ tomó la decisión de volver a la liga peruana tras cuatro temporadas en el ‘Cacique’. El atacante era una de las figuras del equipo de Gustavo Quinteros, quien ahora tendrá el objetivo de buscar a un reemplazante que esté a la altura.

El motivo de su salida

Mucho se ha hablado de la repentina salida de Gabriel Costa de Colo Colo, sin embargo, las principales razones recién han salido a la luz. Fue el propio futbolista de 32 años el que salió al frente a revelar cuál era el principal motivo de su desvinculación del conjunto ‘albo’.

“Fue una decisión dura porque obviamente nos queríamos quedar, pero había puntos que no estuve de acuerdo en la negociación. Me fui dolido, porque me quería quedar, mi familia y mi hijo mucho más. Hay decisiones que tomar y lamentablemente es para salir”, sostuvo para el programa Pelota Parada de TNT Sports.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para recordar y agradecer a todas las personas que trabajan en la institución. “Estoy muy agradecido con todos, con la gente del club, con los trabajadores, con Gustavo (Quinteros) y Daniel (Morón) que hicieron fuerza para que yo me quedara”.

No obstante, reveló que fue una decisión muy difícil de tomar, sin embargo, lo hizo junto a su familia. “Lo de después ya fue decisión propia, sorpresiva también para mí, en donde cambió todo en pocas horas. Fue una decisión personal y familiar donde nos sentamos, conversamos y llegamos a un acuerdo”.

Además, no dudó en referirse al entrenador que lo ayudó a llegar al fútbol chileno. “De verdad que fue una emoción gigante de poder haber estado en este club. Agradecer a Mario Salas que fue el que hizo lo posible para que yo esté acá, le mando un fuerte abrazo y lo quiero un montón. Él fue el único que hizo todo lo posible para que me quedara”.

Gabriel Costa siempre estará muy agradecido con Mario Salas, entrenador que lo llevó al fútbol chileno.

Con respecto a su llegada a Alianza Lima, Costa dijo lo siguiente: “El contrato estaba bien, luego cambió todo en horas rápidas, en donde la decisión es propia, Alianza Lima hizo lo posible por tenerme, estoy agradecido de lo que hicieron por tenerme. Es una decisión propia”.

Se va muy agradecido

Por otro lado, resaltó lo bien que lo recibió Chile tras su llegada en 2019. “Un país es extraordinario, me encantó la gente, me encantó todo, por eso hay mucha emoción. Pasé momentos lindos, momentos malos como es el fútbol y la vida, pero me llevo amigos, gente linda y un país que de verdad lo felicito por lo que tienen. Sólo agradecer”.

Finalmente, el nuevo jugador de Alianza Lima aseguró que Colo Colo hará un buen papel en Copa Libertadores. “A Colo Colo le va a ir muy bien, sin ninguna duda. La calidad de jugadores es muy buena y sé que estarán a la altura”.

