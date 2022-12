Rafael Cardozo tras su separación con Cachaza: “Fue una locura, me enfoqué en mi trabajo para poder salir adelante”

Rafael Cardozo cuenta que no sale con nadie y le afecta estar demasiado tiempo solo. América TV. 'Estás en Todas

Mucho se ha comentado sobre las posibles motivos de la ruptura entre Rafael Cardozo y Carol Reali ‘Cachaza’, pero ninguno de los dos ha querido comentar al respecto. Sin embargo, este sábado 10 de diciembre, el excapitán de ‘Las Cobras’ declaró sobre el tema y también explicó las verdaderas razones de su salida de ‘Esto es Guerra’.

Luego de que Cachaza abandonó el departamento que compartía con Rafael y borró todas sus fotos con él en su cuenta de Instagram, el garoto habló por primera vez de su separación y de un compromiso de matrimonio a las cámaras de ‘Estás en Todas’.

La reportera Ximena Dávila acudió a un evento y encontró al exintegrante de ‘Esto es Guerra’ y no dudó en consultarle sobre los motivos de la ruptura con Carol Reali.

“Nunca me van a escuchar hablar de ese tema. Acompañé a muchas personas en la TV que hablaron de su relación y yo no. En mi red social nunca hablo de mi familia, papá o mamá, ni mi hija y con Carol pocas veces subí fotos con ella, solo muestro en redes lo que la gente puede ver”, explicó.

Pero, Rafael Cardozo resaltó que es otra persona y que aprendió de sus errores, pero no solo por el hecho de conocer sus fallas, sino de corregirlas. Indicó que esta lección lo aplicó en todo, tanto en su relación amorosa, como en su vida en general.

“Si tú no corriges un error, seguirás fallando una y otra vez y nunca vas a aprender. Creo que corregí muchas cosas que venía fallando y ahora creo que soy una mejor persona. Tenía que pasar por eso. En general, en mi vida”, dijo.

Rafael Cardozo habla con respecto a su ruptura con Carol Reali. Instagram

Además, le consultaron si luego de romper con ‘Cachaza’ buscó refugio en su familia para poder superar la separación, ya que se encuentra lejos de su familia.

“Ellos saben que soy una persona con cabeza muy fuerte y me agarré mucho del trabajo para poder salir adelante porque fue una locura, mi vida dio una vuelta de 360 grados”, reveló.

La periodista de América TV también le preguntó si ahora que está soltero se está dando la oportunidad de conocer a una nueva persona o está saliendo con alguien. El exchico reality comentó que por el momento está viviendo otra etapa de su vida, está enfocado en su trabajo y en su crecimiento personal.

“No doy oportunidad a eso, estoy en casa trabajando o entrenando, no salgo de fiesta. En Qatar no salí ni una sola vez. Pienso que no es momento, estoy en otra cosa, trabajando y creo he construido un nombre en este país y estoy sacando provecho a eso”, indicó.

Rafael Cardozo y Carol Reali. (Instagram)

“Mi soledad y yo”

A pesar de que se muestra como un hombre fuerte y que está disfrutando de su soledad, es consciente que estar solo por mucho tiempo también le afecta, ya que extraña la rutina que tenía antes cuando estaba acompañado.

“Estoy muy solito, amo la soledad, pero demasiada soledad también te hace daño. ¿Pero, sobre todo luego de una relación tan larga?. Sí, una relación de 12 años y ahora paro solo, sí me afecta”, afirmó.

Rafael comentó los motivos reales de su salida de ‘Esto es Guerra’

La comunicadora le consultó que había pasado con los planes de casarse con su novia, luego de doce años de relación. Rafael comentó que precisamente fue por evitar responder esos temas, es que se fue de ‘Esto es Guerra’.

“Me fui del programa, por eso, yo no quería tocar ese tema jamás, yo hago mucho reality, pero nunca hablé de la vida personal de alguien. Si la gente pregunta por qué me fui lo estoy aclarando por primera vez”, puntualizó.

Como se recuerda, a pocos días de romper con la exitosa influencer brasilera, Rafael fue consultado en el programa de competencia si se encontraba soltero, esto molestó mucho a Rafael, no contestó y se retiró del set para no volver.

“Me fui de la TV de una manera que no quería. Guardo cariño, respeto y agradezco la oportunidad que me dio América TV. No me gusta como terminaron las cosas... ahora estoy buscando mi camino para ser feliz”, puntualizó.

Rafael Cardozo cuenta los verdaderos motivos porque se fue de 'Esto es Guerra'. América TV. 'Estás en Todas

Experiencia en Qatar

Rafael Cardozo es uno de los influencers en el Perú que ha podido ir hasta Qatar para presenciar algunos partidos de la Copa del Mundo. Contó su experiencia cuando fue al medio oriente para ver los partidos de su país natal Brasil en el Mundial de Qatar 2022

“Fue lindo, por primera vez estaba en el medio oriente, linda experiencia. Estoy realizando pequeños sueños, porque tenía el sueño de ir a un mundial y ver a Brasil en un mundial, lo hice. Prometo que si Brasil va a la final voy a Qatar. Fui representando a tres marcas y lo digo sin problemas”, contó.

Rafael Cardozo lució la bandera brasileña en el estadio Ahmad Bin Ali.

