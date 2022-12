Gustavo Dulanto se despidió de Grant Wahl, periodista fallecido en el Mundial de Qatar 2022

El defensor nacional lamentó la muerte del periodista estadounidense Grant Wahl en el Mundial de Qatar 2022.

El periodista estadounidense Grant Wahl falleció el pasado viernes 9 de diciembre mientras cubría el partido entre las selecciones de Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El comunicador de 48 años, se desvaneció en el área de prensa al inicio del segundo tiempo suplementario del encuentro. El defensor peruano Gustavo Dulanto lamentó la pérdida con un sentido mensaje.

El zaguero del Riga FC de Letonia dio cuenta de su cercanía con el reportero. Junto a su publicación adjuntó una fotografía con Wahl con motivo de una entrevista con el periodista de reconocida trayectoria en Estados Unidos.

“Descansa en paz mi amigo, ha sido un placer haber conocido”, citó Gustavo Dulanto en su cuenta oficial de Twitter.

Rest in Peace my friend! it was a pleasure to have met you 🙏🏼🕊️ pic.twitter.com/THkdKvJxAP — Gustavo Dulanto Sanguinetti (@GDulanto) December 10, 2022

Según los primeros informes, el reconocido comunicador habría sufrido un ataque al corazón. Sin embargo, esto no ha sido confirmado hasta el momento de manera oficial. Semanas atrás, Grant Wahl reveló que el personal de seguridad del estadio Ahmad Bin Ali lo detuvo brevemente cuando intentó ingresar a las instalaciones con una camiseta alusiva a la comunidad LGBT.

En Qatar, las relaciones entre dos personas del mismo género no están permitidas, motivo por el cual utilizar prendas apoyando esto es considerado un delito. Tras el incidente, Wahl decidió compartir el hecho en su cuenta personal de Twitter, en la cual aseguró que un guardia le quitó el celular de manera repentina cuando iba a publicar lo que estaba sucediendo.

“Un guardia de seguridad me dijo que mi camiseta era ‘política’ y que no estaba permitida. Otro se negó repetidamente a devolverme el teléfono. Otro guardia me gritó mientras estaba encima de mí”, escribió el periodista.

Luego de hacer pública la denuncia sobre los agentes de seguridad, las disculpas por parte de la FIFA no se hicieron esperar e incluso autoridades encargadas del evento le aseguraron que podía llevar la camiseta por el resto de la competición.

Cuando se le hizo la consulta sobre la representación de la comunidad LGBTQ, Grant dijo lo siguiente: “Tengo familiares que son gay. Tengo amigos que son gay. Tengo amigos periodistas que son gay y que están aquí en Qatar. Pero no hace falta eso para ser solidario, para ser un aliado”.

La dolencia de Wahl

Grant Wahl se habría quejado de una “opresión en el pecho” e incluso habría ido en busca de ayuda a la clínica médica de la Copa del Mundo, este hecho se habría llevado a cabo justo cuatro días antes de su fallecimiento.

“Como si hubiera empeorado bastante en términos de la opresión en mi pecho, opresión, presión. Se sintió como algo muy aterrador, malo”, le confesó Wahl a Chris Wittyngham, coanfitrión del evento.

El comunicador pensó que lo que tenía era bronquitis, entonces lo que solicitó fue jarabe para la tos e ibuprofeno y a partir de ello, los síntomas empezaron a desaparecer. Posteriormente, Grant señaló que experimentó una “rendición involuntaria de su cuerpo y mente” luego del encuentro entre Estados Unidos y Países Bajos del 3 de diciembre.

El periodista buscó ayuda en la clínica médica en el centro de prensa de la Copa del Mundo, creyendo que tenía bronquitis.

No obstante, sostuvo que en anteriores Mundiales también había estado enfermo y pudo mejorar con el paso de los días. “Este no es mi primer Mundial. He estado en ocho de estos anteriormente. Y así, me he enfermado hasta cierto punto en cada torneo, y se trata solo de encontrar una manera que te permita hacer tu trabajo”.

Hasta el momento, nadie ha salido a confirmar el motivo de su muerte. Sin embargo, el mundo del fútbol se encuentra de luto tras la irreparable pérdida de una de las personas que le dedicó su vida a esta pasión.

“Grant hizo del fútbol el trabajo de su vida, y estamos devastados porque él y su brillante escritura ya no estarán con nosotros”, expresó la Federación de Fútbol de Estados Unidos en un comunicado oficial.

