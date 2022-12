Luis Garro ilusionado tras fichar por Cienciano: “Las expectativas son altas en un club grande”

El nuevo jugador de Cienciano confía en poder hacer una gran campaña.

Hace pocos días, Luis Garro fue anunciado como nuevo jugador de Cienciano del Cusco, tras gran campaña con su último club, Sport Boys. En una charla, reconoció los motivos por el cual ficho por el ‘papá' y si tuvo otras opciones para cambiar de rumbo.

El lateral derecho comentó acerca de la importancia de pertenecer al cuadro cusqueño: “De hecho, como club grande, sé que es una responsabilidad representar a la institución. Tengo altas las expectativas por hacer las cosas bien. Yo soy de los que prefiere no hablar tanto y demostrar con mi trabajo. Lo he tratado de hacer así siempre, porque sé que es la única manera de conseguir las cosas”.

Además, mencionó que un factor importante para su fichaje fue la oportunidad de jugar un torneo internacional: “Es un club grande e importante para el Perú. La opción que tiene de jugar copa es importante. Creo que el roce internacional te da otra expectativa y te preparas de otra manera para afrontar esos partidos. El proyecto que me presentaron me gustó y me pareció muy serio. En lo personal, me fue muy bien, jugué casi todos los partidos y por ahí los que no pude fue por lesión. También di asistencias”.

“Tuve opciones de la capital de equipos importantes. Hubo posibilidades, quizás no concretas, pero sé que fue opción en algunos equipos. Yo considero que ir a Cienciano también va a sumar para mi carrera. Cuando me llamaron no lo pensé tanto. Lo importante siempre es jugar. A los más chicos, cuando me preguntan, yo les digo lo más importante es jugar. Eso te abre opciones y posibilidades de que te vean y que te muestres”, sostuvo acerca de otras opciones en Liga 1.

Garro participará por primera vez en su carrera en un equipo de altura. Anteriormente, paseó su fútbol por clubes como Alianza Lima, Universidad San Martín, Unión Comercio y los ‘rosados’. En la anterior campaña, participó en 31 partidos y brindó un pase de gol a sus compañeros.

Luis Garro jugó la última temporada en Sport Boys.

La defensa cusqueña 2023

Cienciano va a disputar la Liga 1 y la Copa Sudamericana el próximo año. La directiva empezó a armar el equipo, siendo la defensa lo que más ha cambiado. Uno de sus primeros fichajes fue Iván Santillán, procedente de Universitario de Deportes. El ‘león’ sabe lo que es en jugar en altura, pues tuvo un paso por Real Garcilaso, hoy conocido como Cusco FC.

Otro que llegó a reforzar ese sector es el lateral derecho Franco Medina. El ex jugador de Deportivo Municipal llega para competir el puesto con Luis Garro. A ellos se suman los consolidados Paolo Fuentes, el argentino Luciano Recalde, Koichi Aparicio y el Ayrthon Quintana.

Asimismo, en redes sociales se anunció que cinco futbolistas dejaron la institución cusqueña en esa zona del campo. Uno de ellos es Josué Estrada, que fue contratado por Cusco FC. José Racchumick, Alexis Cossio, Axel Chávez y Erick Perleche aún no encuentran nuevo club y completan la lista de salidas de los ‘imperiales’.

