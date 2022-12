Adrián Ascues y sus primeras palabras como jugador de Sporting Cristal: “Estoy muy contento de haber regresado”

El nuevo fichaje de Sporting Cristal no dudó en recordar su paso por las divisiones menores del club. Además, señaló lo importante que fue la institución celeste en su crecimiento y desarrollo como futbolista.

Adrián Ascues se convirtió en nuevo jugador de Sporting Cristal. La presentación oficial fue llevada a cabo en una conferencia de prensa organizada por el club. El volante llega procedente de Deportivo Municipal, equipo con el que logró consolidarse y ser parte del esquema titular de manera habitual.

El futbolista de 20 años, que fue parte de las divisiones menores del conjunto ‘rimense’ hace un tiempo, se mostró muy emocionado de volver a vestir la camiseta ‘celeste’ e incluso señaló lo importante que ha sido la institución en su desarrollo y crecimiento deportivo.

El habilidoso mediocampista arribó al conjunto ‘edil’ en el año 2020 y desde ese entonces, ha estado presente en 55 encuentros. Durante la temporada 2022, disputó 33 partidos, anotó 10 goles y dio dos asistencias, convirtiéndose en uno de los goleadores del equipo.

Tras su presentación, GOLPERU decidió ir en busca del jugador para conversar sobre lo que se viene para él de cara al inicio de la Liga 1 y también sobre su primera participación en Copa Libertadores.

El volante nacional se mostró bastante contento tras ser anunciado como nuevo jugador de Sporting Cristal. (Sporting Cristal)

“Se me dio la oportunidad de regresar y estoy muy feliz, con muchas ganas de empezar con los trabajos. Las conversaciones se dieron con mi representante y cuando él me comentó sobre la posibilidad de volver, no la pensé dos veces”, sostuvo Ascues en un inicio.

Asimismo, reveló cómo lo recibieron sus compañeros cuando llegó a La Florida. “Desde que entré todos me recibieron de la mejor manera. Tuve la oportunidad de reencontrarme con Nilson (Loyola), a quien conozco un poco más. Duarte y Gianfranco Chávez también estuvieron, en verdad fue muy bonito el recibimiento del grupo”.

No obstante, no dudó en referirse a su amistad con Jostin Alarcón, nuevo fichaje de Sporting Cristal con quien volverá a compartir vestuario. “He tenido la oportunidad de jugar en el 2019 con Jostin (Alarcón) en ‘Muni’ en la categoría 2002 y en el Torneo de Reservas. A veces los dos jugábamos de volante y algunas veces él pasaba de extremo. Formamos una linda amistad dentro y fuera de la cancha, sabemos que el fútbol a veces tiene eso de juntar nuevamente a personas, da muchas vueltas”.

Sobre Tiago Nunes, Adrián señaló que hasta el momento no ha podido conversar con él. “Aún no he tenido la oportunidad de hablar personalmente con él, pero estoy seguro que ya habrá oportunidad de conversar y definitivamente estar a su disposición para lo que me necesite”.

Además, aseguró que dará lo mejor de sí para poder afrontar su primer torneo internacional. “Es un bonito reto y una muy linda oportunidad, lo tomo con mucha tranquilidad y estoy con muchas ganas de trabajar. Lo más importante ahorita es poder aportarle al grupo”.

Finalmente, resaltó la importancia de ser un jugador polifuncional. “Puedo jugar en cualquier posición del campo, puedo jugar de doble seis, de ocho o de diez, también de extremo por derecha. En verdad la posición en la que me pueda requerir el profe hacerlo de la mejor manera y aportarle al grupo”.

El destino de Yoshimar Yotún

La continuidad del volante nacional dependería de las condiciones interpuestas por la institución ‘celeste’, la cual ha dado a conocer mediante su presidente, Joel Raffo, que el club hizo un máximo esfuerzo para extender su contrato por seis meses, algo que en un inicio no estaba en sus planes.

Por otro lado, Raffo dejó entrever que la renovación no sería llevada a cabo con las mismas condiciones económicas, pues lo más probable es que se le reduzca el salario al futbolista. “De nuestra parte tenemos toda la intención de poder brindarle una estadía permanente, con otro tipo de condiciones a las que inicialmente llegó. Eso es a lo que estamos apuntando”.

Sobre las intenciones de Yotún, Joel confesó que no estaría dispuesto a jugar en otro club de la Liga 1. “Él nos ha dicho que el único club donde jugará en el Perú es aquí, si tenemos que hacer los esfuerzos correspondientes para corresponder a ese cariño, lo trataremos de concretar lo antes posible”.

Yoshimar Yotún cada vez más cerca de quedarse en La Florida por seis meses más.

