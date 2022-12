Gloria Castillo, hermana del expresidente, señala que lo apoya a pesar de todo

Gloria Castillo le da todo su respaldo a su hermano, Pedro Castillo (RPP)

Pedro Castillo Terrones intentó este miércoles cerrar el Congreso de la República, pero, terminó siendo vacado y detenido acusado de rebelión. Pese a ello, su hermana Gloria Castillo fue interrogada por la situación complicada que vive su familiar y ella dijo que siempre van a estar a su lado y unidos como familia que son.

“Vamos a dar nuestro respaldo y nuestra solidaridad a nuestro hermano porque todos como hermanos estamos ahí. El caso político lo verá él. Los nueve hermanos estamos con él”, señaló en RPP.

Pero eso no fue todo, pues la mujer también aprovechó la comunicación con el medio radial para anunciar que prepara una denuncia al exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, por señalar que entregó 60 mil soles mensuales a todos los hermanos Castillo Terrones.

Pedro Castillo no imaginó el fin prematuro de su aventura golpista. (AFP)

“Salgo a denunciar públicamente a este señor Marrufo que yo no lo conozco, no me he reunido con él. Tendrá que demostrar con hechos sus difamaciones, porque me está difamando, mi honor, de mi hija y de mi familia. Hago de conocimiento a este señor que, si algo llega a pasar con mi familia, con mi hija, con mi persona, él será el único responsable”, comentó.

Como se recuerda, Marrufo reconoció en un testimonio a la Fiscalía haber recibido varios millones de soles por encargo de Pedro Castillo.

“Yo trabajo en un mercado y me ganó la vida honestamente, por eso le voy a hacer una querella por difamación y calumnia”, agregó.

Consideró que Marrufo tiene que demostrar que es cierto todo lo que ha venido declarando en las investigaciones que se le siguen.

Hermanos unidos

Con relación a la situación que se vive en la interna de la familia del vacado expresidente, Gloria señaló que “todos estamos unidos. Confiamos en Dios porque somos creyentes. Igual con mi cuñada (Lilian Paredes) y mis sobrinos. Somos un solo puño. Todos tienen nuestro respaldo”.

Por último, expresó que gran parte de la población va a seguir apoyando a Pedro Castillo. “Seguimos fuertes, y seguramente el pueblo estará con el señor expresidente”, señaló.

Podría terminar en prisión

Pedro Castillo y Aníbal Torres detenidos y podrían terminar un buen tiempo en la cárcel. (Ministerio Público)

Por otro lado, la fiscal Marita Barreto, jefa del equipo de la Fiscalía de la Nación en contra de la corrupción en el poder, explicó que Pedro Castillo está en calidad de detenido y viene siendo investigado. “Ya hay una comisión de un hecho de flagrancia”, dijo en Willax.

De igual manera, no descartó la posibilidad de acceder a la solicitud de darle prisión preventiva al vacado presidente ni al expremier Aníbal Torres. “Sí se cumplen los requisitos, eso vamos a discutirlo, está en investigación”, aseveró.

Por último, la fiscal recordó que vivimos en una democracia y que como todos, Castillo merece ser procesado como todo ser humano ante la vulneración de un derecho.

“Se ha procedido conforme a ley, se impuso un derecho fundamental que es ser procesado o investigado por la imputación de un delito”, indicó Barreto.

