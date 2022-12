Luis Miguel Castilla: “Dina Boluarte tiene que convocar un premier de consenso y ministros con experiencia en carteras claves”

El exministro de Economía consideró como positivo el mensaje transmitido por la presidenta Dina Boluarte, ya que ha dado señales claras de respeto a la institucionalidad y a la democracia del país.

Ante el primer mensaje de la Nación brindado por Dina Boluarte como presidenta del Perú, el exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla, lo consideró como positivo, ya que se ha dado señales claras de respeto a la institucionalidad y a la democracia del país.

No obstante, el economista dijo a Infobae que una cosa es el “dicho” y otra es el “hecho”, por lo que la nueva jefa de Estado debe ser consecuente al momento de conformar su nuevo equipo ministerial.

“La primera forma de evaluar qué tan comprometida está la nueva presidenta para tener un Gobierno que funcione es la composición de su Gabinete. Boluarte tiene que lograr convocar un premier de consenso, así como un experimentando ministro de Economía y otros buenos profesionales en otras carteras claves, con el fin de generar confianza en la población”, indicó Castilla.

Te puede interesar: Luis Almagro definió al accionar de Pedro Castillo como una “alteración del orden constitucional” y llamó al diálogo en Perú

Asimismo, el exministro señaló que ante la nefasta gestión del destituido presidente Pedro Castillo, la nueva gestión presidencial tiene que lograr limpiar el Estado y los ministerios claves donde se han gestado actos corrupción.

“Creo que eliminar toda esa podredumbre en los ministerios va a ayudar al país para que se recupere la confianza; incluso la proyección de la inversión privada se podría incrementar en el año entrante”, sostuvo el analista de Videnza.

En cuanto a la actual crisis política, Castilla explicó que Dina Boluarte no va a tener una tarea fácil, ya que no tiene mayoría en el Congreso, tampoco una bancada que apoye su gestión. Y si bien va a haber una tregua, esta será efímera.

“Cabe recordar que la nueva presidenta no tiene apoyo propio de una bancada, pero es el resultado de la salida a un problema mayor, totalmente circunstancial. Su gestión va a depender mucho de su capacidad de manejo político; también tendrá que tender puentes para lograr una unidad que hoy día se ve difícil, pero que es muy necesaria”, comentó el exministro de Economía.

El exministro de Economía consideró que la presidenta Dina Boluarte debe tener la capacidad de generar consensos mínimos con el Parlamento y tener algún tipo de respaldo popular.

Relación con el Congreso

Con respecto a la relación con el Congreso de la República, el especialista de Videnza Instituto dijo que Boluarte tiene que “hilar fino” y llamar a un Gabinete de ministros de ancha base y de consenso.

“Si es que se convoca un Gabinete multipartidario, acordémonos que los partidos piensan de una manera distinta y tienen objetivos que pueden ser contrapuestos. Entonces, no vaya a ser que se arme una cosa inconsistente, y al final, tengamos un Gabinete poco coherente y que no vaya ni para a delante ni para atrás”, sostuvo Castilla.

Te puede interesar: Dina Boluarte juró como nueva presidenta del Perú e hizo un llamado al diálogo

En ese sentido, el exministro dijo que más que políticos, los nuevos ministros tienen que ser funcionarios que los políticos respeten, así como ser personas de experiencia con idoneidad moral para desempeñar el cargo. “Si se logra convocar a personas que tengan esos atributos, yo creo que el Congreso le va a dar un espacio para que muestren resultados”, acotó.

Por otra parte, Castilla expresó que la nueva jefa de Estado le da un respiro al país, pero no debe repetir los errores de tu antecesor, quien tuvo problemas con la justicia y que pretendió dar un golpe de Estado.

“No ha habido cuestionamientos tan severos contra Dina Boluarte cuando ejerció su rol como vicepresidenta, pero ella tiene como pasivo el haber pertenecido hasta hace muy poco al Gobierno de Pedro Castillo; sin embargo, ella ha deslindado hasta hace pocas semanas”, dijo el economista.

El exministro de Economía consideró que la tregua entre Dina Boluarte y el Congreso será "efímera", ya que no tiene el respaldo de una bancada propia.

Primeras medidas

En relación a las primeras medidas de Dina Boluarte, Castilla precisó que tiene que manejarse de una manera muy inteligente y apelar al clamor del país que es generar estabilidad en el país para que lleguen nuevas inversiones y se genere crecimiento económico en el país.

“Eso haría efectivamente a que haya un quiebre en las expectativas tan negativas que hay del empresario y de la población. Boluarte tiene que apostar por convocar a los mejores cuadros, tal como lo dijo en su discurso. Su primer gesto de reunirse con el presidente del Tribunal Constitucional y funcionarios de otros poderes del Estado ha sido un buen mensaje”, dijo el economista.

Te puede interesar: Dina Boluarte Zegarra, perfil de la abogada que se convirtió en la primera presidenta del Perú

Además, el analista de Videnza expresó que Boluarte, en su discurso, claramente señaló que su intención es terminar su gestión como presidenta hasta el 2026; sin embargo, va a depender de su capacidad de generar consensos mínimos con el parlamento y tener algún tipo de respaldo popular.

“Todavía hay mucha gente que apoya a Pedro Castillo en las zonas rurales. Su aprobación era no menor a 20% del país rural. Entonces creo que fácil no va a ser manejar el país, ya que ahí hay algunos elementos radicales que han entrado al Gobierno y no se van a quedar quietos. Se pueden venir algunas semanas tumultuosas contra la gestión de Boluarte”, indicó Castilla.

Mercado resiliente

Ante el positivo desempeño de los mercados el día de hoy que tuvieron resiliencia a esta crisis de quiebre democrático, el exministro indicó que el tipo de cambio y la Bolsa de Valores de Lima pudieron superar este obstáculo. Esto, debido a que hubo una combinación de efectos externos e internos, lo cual ha “mantenido estable”, pero fue vital la rápida resolución de la crisis.

“Este efímero golpe de Estado, como ha sido tan rápido, no habido un efecto en el tipo de cambio, solo ha tenido un impacto de lo que pasa fuera del país, no tanto del factor interno. Sin embargo, inicialmente habido nerviosismo ante la coyuntura, pero que ha sido superada por el respeto del orden democrático”, precisó.

El Perú se muestra como un mercado resiliente ante las frecuentes crisis que se desencadenan cada año.

Si hubiera ocurrido otro escenario con el quiebre de la democracia, Castilla dijo que hubiéramos caído a un vacío de poder, lo cual sin duda hubiera recaído el dólar y al mercado de valores.

“La bolsa depende mucho de cómo les va a las mineras, pero ahora mismo los conflictos mineros en el corredor minero del sur es un problema que la nueva presidenta con su Gabinete tiene que resolver. Todavía estamos asimilando el cambio, pero esperamos que sea positivo para el país”, sostuvo el exministro.

Un MEF sin cambios

Respecto al futuro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Castilla consideró que hay buenos funcionarios que todavía se mantendrán en el cargo, por lo cual no habrá perjuicios en la conducción de esta cartera.

“El mismo viceministro de Economía ha estado durante la gestión de tres ministros, yo creo que no se anticipa muchos cambios en el MEF. Pero, lo cierto es que, si se deben cambiar a todos los ministros del Gabinete, no debe permanecer ninguno de la gestión anterior”, dijo.

Ante ello, el exministro consideró que la presidenta haría bien deslindado y no ratificar a los miembros del efímero gabinete de Betssy Chávez. En cuanto a las políticas de impulso económico, Castilla indicó que probablemente sigan su curso, ya que son proyectos de ley que ya están dictaminados en el Congreso. “Ahora dentro de la tregua, probablemente el nuevo titular del MEF decide impulsar estas medidas que están en curso que en su mayoría son positivas”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO