Jorge Nieto no descarta la posibilidad ser el primer ministro de Dina Boluarte

Jorge Nieto es político y sociólogo peruano. Foto: Andina.

El exministro de Defensa, Jorge Nieto, no descartó hoy encabezar un futuro Gabinete Ministerial de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien tras asumir debe armar un equipo para gobernar desde el Poder Ejecutivo. Su nombre suena en las últimas horas en la prensa.

“No, no he conversado con ella nunca. No solamente en las últimas horas. Nunca. Todo lo que hay son rumores o especulaciones “, respondió en Exitosa Noticias. Además, destacó el pedido de Boluarte a “un gobierno de unidad nacional, donde se excluya a la corrupción y se ponga a las personas más calificadas”.

“No me cierro a esa posibilidad. Mi talante, mi tenor en la política peruana es de dialogar, de establecer conexiones con actores muy disímiles. Yo tengo contactos en la ultraderecha y la ultraizquierda, además del centro y sus variantes”, sostuvo.

Te puede interesar: Crisis política en Perú EN VIVO: Dina Boluarte forma nuevo gabinete y Pedro Castillo enfrenta detención preliminar

El sociólogo agregó que, ante la eventualidad de que Boluarte lo llamé, reveló que le respondería: “Le pediría entendimiento. En el Perú gobernar es unir. Necesitamos que la tarea del gobierno sea de unión. Se requiere un gabinete de personalidades fuertes, que tengan su propio peso en la política, que tengan respeto por sí mismos y que tengan un prestigio que arriesgar”.

Dina Boluarte es la primera presidenta del Perú. (Flickr Presidencia)

Más allá de que forme o no del Ejecutivo, Nieto consideró que “se requiere un gabinete fuerte, de prestigio, que tenga una base congresal de apoyo; y una agenda mínima que incluya algunas reformas políticas, eficaces y efectivas. De modo que tengamos una ruta de salida, como las elecciones generales anticipadas en el 2024″.

Te puede interesar: Estados Unidos reconoce a Dina Boluarte como presidenta de Perú

Pedro Castillo

De otro lado, Nieto se refirió a la situación en la que el expresidente Pedro Castillo acabó: vacado y detenido. “En el caso del señor Castillo, las trazas de corrupción eran múltiples. De hecho, su consciencia de culpa era de tal manera consistente que lo ha llevado a hacer esto último que ha hecho, el único sentido de todo lo que ha dicho es huir de la justicia, de modo que finalmente ha terminado como lo que es, una persona que ha sido detenida en la avenida Wilson como si fuera un carterista cualquiera”, precisó.

Además, el ex titular de la cartera de Defensa enfatizó que la importancia de que “la cabeza” no esté involucrada en actos de corrupción porque, a partir de eso, se puede actuar de manera eficiente para combatir dicha problemática.

“Si la cabeza está comprometida no hay manera de luchar contra la corrupción, si la cabeza no está comprometida la lucha contra la corrupción tiene el 50% de la pelea ganada, porque ya todo se organiza de otra manera”, anotó.

(EFE)

Hay que señalar que el expresidente Castillo quiso a Nieto como primer ministro, pero éste le dijo que aceptaba si ejecutada un “Gobierno de Gabinete” para salir de la crisis. Al final, la propuesta terminó desechada.

Estallido

En febrero pasado, Nieto adelantó a Infobae sobre lo que iba a ocurrir con esta crisis política. “Tenemos en Palacio de Gobierno a una persona [Pedro Castillo] que ha confesado su incapacidad para gobernar. Ha dicho que no está preparado y vemos que lo ratifica todos los días”, indicó.

“Yo creo que el presidente sí sabe muy bien lo que quiere, pero no es confesable. Entonces, necesita el manto de la noche y la clandestinidad para hacer lo que está reñido con la ley. No es casualidad que todos los lobbies de su gestión terminen en Palacio. Que el Gobierno no tenga rumbo político, eso es muy claro. Pero que el presidente no sepa qué hacer, me parece que no es así. Sí sabe qué hacer”, anotó.

SEGUIR LEYENDO