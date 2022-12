Diego Ventura, el peruano más exitoso en el póker: “Siempre estás en constante aprendizaje”

Diego Ventura en el World Series Of Poker Uruguay (WSOP Uruguay). (GGPoker)

Diego Ventura respira póker. El peruano más exitoso en el juego de cartas en los últimos años siempre está analizando los factores y las variables. Estudia cada movimiento de sus oponentes; define su estrategia y ataca.

Hace 10 años cuando el nacido en Trujillo se aventuró en este juego mental fue madurando poco a poco. Ha sido campeón del Main Event del Caribbean Poker Party, primer lugar del Bounty Hunters o finalista del PCA del European Poker Tour, entre otros logros. Considera que esta disciplina lo ha ayudado en su vida.

“El póker es un centro de entrenamiento, paralelo a tu vida, porque comienzas a percibir ciertas situaciones que la misma vida te las pone en el camino. Siempre estás en constante aprendizaje. Tal vez estoy jugando contra alguien que me incomode, pero me tranquilizo y pienso: vamos a ver qué está pasando”, dice a Infobae durante la World Series Of Poker Uruguay (WSOP Uruguay), organizado por GGPoker, en Enjoy Punta del Este.

Te puede interesar: Papo MC: “El póker me educó en un montón de campos, empezás a entender ese concepto de que cada acción que tomamos tiene una reacción”

Diego Ventura, una de las figuras latinoamericanas en el póker, es peruano. (GGPoker)

Los errores son parte de la vida. Él lo sabe bien. Y tal como dice: todo es un constante aprendizaje. Le sucedió cuando no sabía en qué invertir o cuando comenzó a ganar en torneos de póker y le dijo sí a todas las personas que lo rodeaban porque simplemente confiaba.

“He pasado por periodos. Tuve etapas donde me volví muy confiado y el mismo póker me volvió a la realidad para hacerme reflexionar y cuestionarme que algo estaba haciendo mal”, agrega.

Ventura reactivó su YouTube hace unos meses. Allí se puede encontrar algunos videos acerca de las habilidades del jugador de póker, la comparación del juego de naipes con la serie de Netflix Inventing Anna o qué aporta un jugador de cartas a la sociedad.

“Siempre me ha gustado compartir mis experiencias. El póker en Perú está creciendo bastante, a nivel profesional y online. Cada vez hay más marcas queriendo entrar al circuito. A mí me gusta colaborar con la carrera de otros jugadores porque siento que es parte de mi responsabilidad y es muy satisfactorio”, comenta.

“Hay falta de conocimiento del póker”

Muchas veces se ha relacionado al póker con jugadores bohemios que se amanecen en fiestas o no paran de beber alcohol, una imagen errónea comparado con la realidad. Ventura hace ejercicios, juega fulbito con sus amigos y planea tiempo de calidad con su familia.

“Esa es la parte compleja. El póker es un trabajo y muchas veces no se entiende la experiencia porque creen que si estás viajando no estás laborando. Es un gran desafío. Yo siempre veo las experiencias necesarias para crecer”, argumenta.

Diego Ventura comparte el tiempo con el póker, su familia y los amigos. (GGPoker)

Te puede interesar: Del tablón a Las Vegas: la increíble historia del ex barra de Racing que se transformó en estrella de póker internacional

El peruano expresa que hay una “falta de conocimiento del póker” cuando los padres del jugador se enteran que se va a dedicar a esta disciplina como fuente de ingresos económicos: piensan que se puede convertir en un mal elemento en la sociedad cuando, en realidad, es todo lo contrario.

“En todas la carreras hay buenos y malos profesionales; y en el póker no es la excepción. Así que el póker no es malo, sino cómo la persona lo utiliza y va reflejar cómo eres tú en ese momento”, reflexiona.

La familia

Diego Ventura se crió y vive en Trujillo. Sus padres se esforzaron para mandarlo de intercambio a Estados Unidos y tenga una óptica más amplia del mundo. Vivió en otros países, se inspiró y vio a muchas personas viviendo del póker. En algún momento, advirtió que él también podía hacerlo.

Hoy, el jugador peruano más importante del juego de cartas tiene tiempo para su familia y sabe que es un privilegio llevar su hijo pequeño a la escuela, algo que el póker le ha dado y con lo cual está muy agradecido. Además, su familia celebra con él todos sus logros.

“Cuando ya ganas varias veces se vuelve muy monótono, y el dinero es solamente una parte del proceso. Pero que tu familia se alegre y festeje contigo cada torneo que ganas, eso es muy valioso”, concluye.

SEGUIR LEYENDO