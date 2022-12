Audios revelarían coordinación entre ministros para ocultar a Bruno Pacheco y sobrinos de Pedro Castillo

Exjefe de la DINI, José Fernández Latorre, y Beder Camacho protagonizan conversación difundida.

Durante las últimas horas, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) ha estado compartiendo información delicada sobre los manejos y decisiones dentro del gobierno de Pedro Castillo. José Fernández Latorre ahora es protagonista de un audio en el que se le oye conversar junto a Beder Camacho sobre las coordinaciones entre funcionarios del Ejecutivo en torno al paradero de los sobrinos del presidente.

Las transcripciones difundidas por Epicentro TV no solo mencionan al presidente de la República, sino también a edecanes y ministros como el de Justicia, Félix Chero, y quien anteriormente ocupó la cartera de Interior, Dimitri Senmache. En las conversaciones se oye a Beder Camacho explicar quiénes han estado implicados en el resguardo de los sobrinos del presidente y los lugares a donde han sido trasladados.

“Julio Palomino y el otro huev*n que es chiclayano. Lo ha tenido en su casa, en Jaén. De Jaén lo ha movido a tal sitio… todo esto, lo que te estoy diciendo lo tengo guardadito ah y repartido…le dije. Yo soy leal, pero huev*n no soy”, se lee en las transcripciones publicadas a través de redes sociales. Además se menciona a un amigo de Bruno Pacheco quien habría tenido bajo su custodia a los sobrinos del jefe de Estado.

Si bien el exministro Dimitri Senmache ha marcado distancia de su presunto vínculo con los intentos por proteger a los prófugos de la justicia, Beder Camacho lo menciona más de una vez y llega a señalarlo como cómplice de las coordinaciones. “Dimitri está con Carrasco y Chero pues”, se oye decir a Camacho cuando explica quiénes han participado del traslado de los sobrinos del jefe de Estado.

Beder: ¿Quieren ministerio, mire? ¿Por qué? Por esto, por esto. Voy a armar una organización, todo responde… Dimitri, exministro, Carrasco, exministro, Chero, ministro; bajo de ellos Verástegui, el transportador…

Luis Fernández: Verástegui, es él…

Beder: El transportador, el edecán. Exedecán…

Luis Fernández: ¿Acá ha sido edecán?

Beder: No, en el Ministerio del Interior, con Dimitri y ahora está en tránsito, allá…

Luis Fernández: Ahh…uhmmm, él es el transportador.

Beder: El transportador. Dany, está retirado, pero usted lo conoce.

Luis Fernández: ¿Quién Dany?

Beder: Dany …no sé cómo le dicen el bajuja. Yo he tenido una reunión con ellos.

Luis Fernández: No lo conozco, yo.

Beder: Escucha, pues, Julio Palomino y el otro huev.. que es chiclayano. Lo ha tenido en su casa, en Jaén. De Jaén lo ha movido a tal sitio…todo esto, lo que te estoy diciendo lo tengo grabadito ah y repartido…le dije. Yo soy leal, pero huev.. no soy. Y le dije…

Luis Fernández: ¿Senmache por qué está viniendo?

Mujer: Senmache viene siempre…

Beder: (…) Lo van a poner a Julio Palomino.

Luis Fernández: ¿Palomino? ¿Quién?

Beder: Julio Palomino, un chato que trabajó con Tobias (…) también. Te acuerdas de que vino un Palomino, no Palomino Manchego, sino otro Palomino que dijo que iba donde Bruno a la casa de, de, de Silvia…

Luis Fernández: No lo conozco…

Beder: Es su pata de Bruno. Ese huevón ha estado yendo donde Bruno y ese huevón tiene a los sobrinos

Luis Fernández: Ese Palomino lo tiene a…

Beder: Lo tiene…Ese Palomino, Dimitri, Verástegui, el Edecán, Dany que tú sabes quién es Dany, un (¿policía?) retirado. ¿Porque ustedes no le han hecho seguimiento al sobrino?

Luis Fernández: No, no hemos hecho.

Beder: Palomino, Dany y como se llama este abogado de mierda. ¿El abogado de Chiclayo? Son los que lo han estado moviendo.

Luis Fernández: ¿A quién?, ¿a Fray? No lo ha estado moviendo Carrasco y…

Beder: Es que se turnan, pues carajo.

Luis Fernández: ¿Que, Dimitri también está con Carrasco y Chero?

Beder: Dimitri está con Carrasco y Chero pues…y ese día se la canté al tío pe…

Luis Fernández: Ya esa es la…

Beder: El que tiene toda la plata es gestionar…

Luis Fernández: ¿Qué?

Beder: Gestionar porque está en la vejez.

Luis Fernández: O sea, que Irma es una, ¿otra también es?

Beder: Irma desde esa fecha me quería sacar…

Beder: Vino una pata para negociar (…) y lo recibió Irma Rojas. Sin querer estuve yo en la (…)

Luis Fernández: ¿Cómo?, ¿cómo?

Beder: Viene una pata, yo entro, porque la señora me llama y después (…) cuando me han visto a mí, puta han zafado. Porque yo me he ganado pe…ya se cagó.

Beder: ¿Por qué no lo sacamos, presidente? Porque este es un huevón, le dije. Porque usted sabe que este huevón de Vivienda está robando como mierda, el nuevo Transportes está robando como mierda… sus sobri…

Luis Fernández: En vivienda, hay bastante roche sobre él. Él y cómo se llama ese pata que lo paran sacando?

Beder: Marrufo.

Luis Fernández: ¡Marrufo!

Beder: Ya, y le dije, el otro (…) así se levantan la plata y se hacen los huevones. Pero gracias a Dios yo no he recibido ni un puto sol.

Beder: Mira, le dije, yo no tenía lo de Bruno, yo (…) tenía lo de Silva.

Luis Fernández: Qué te dije huev… no te metas en esa huevada. Pucha te metiste…

Beder: Escuha. Lo de Silva, ¿qué ministerio pidió? (…) El Bruno pidió el ANA. en Ana pues…La autoridad Nacional del Agua.

Luis Fernández: ¿A Bruno?

Beder: claro…

Luis Fernández: Para que lo (…) Jajaja.

Beder: Yo le dije, ¿qué le ha pedido? (…) actos de corrupción, pues.

