Henry Shimabukuro señaló que Beder Camacho era el único que sabía del paradero de Bruno Pacheco

Beder Camacho y Henry Shimabukuro.

Henry Shimabukuro, exasesor del presidente Pedro Castillo, reveló que Beder Camacho era la única persona que sabía del paradero del exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, cuando este se encontraba prófugo de la justicia hace unos meses atrás. Negó tajantemente haberlo conocido.

“La única persona que sabía dónde estaba Bruno Pacheco era el señor Beder, lo trataba de compadre y hermano”, declaró a Panamericana Televisión. Agregó que el ex sub secretario de Palacio de Gobierno le habría ofrecido conocer a Pacheco, algo a lo que se habría negado.

“En varias oportunidades, Camacho me puso en el teléfono para hablar con Bruno Pacheco, porque decía que me convenía estar bien con él para estar bien en Palacio, pero yo no converso con delincuentes”, añadió.

Por otro lado, Shimabukuro denunció que Camacho cometió una serie de irregularidades cuando estaban en Palacio de Gobierno. Por ejemplo, reveló que durante el cumplimiento de sus labores se encontró que el ex hombre de confianza del presidente Castillo mantenía relaciones sexuales con diversas mujeres.

El exsecretario de la presidencia de Perú, Bruno Pacheco, uno de los hombres más buscados por un escándalo de presunta corrupción que salpica al mandatario Pedro Castillo, se entregó a la justicia tras permanecer prófugo más de 100 días, informó el martes la fiscalía.

“Adaptó su oficina en Palacio con un sofá cama y una ducha para mantener relaciones sexuales y, cuando había inspecciones, mandaba a personal a limpiar” sostuvo.

Frente a las graves revelaciones, Shimabukuro solicitó garantías para su vida porque indicó que José Luis Fernández Latorre, exjefe de la DINI, tendría en su poder audios en los que Camacho expresa su interés por contratar personas para atentar contra él y su familia.

Niega actos de corrupción

Por su parte, Beder Camacho se pronunció sobre las revelaciones que hizo este martes, José Fernández Latorre, exjefe de la DINI, quien presentó, en el programa Buenos Días Perú, audios de conversaciones con Camacho, que datarían del pasado 4 de agosto, y en los que ambos hablarían sobre cómo se habría protegido a los sobrinos del presidente Pedro Castillo de la acción de la justicia.

“El mea culpa lo he hecho al comienzo, como cualquier ciudadano peruano. Le pido perdón al país por los errores que pueden haber. Si ustedes escuchan los audios no hay actos de corrupción de Beder Camacho”, mencionó a los medios de comunicación.

A su salida, tras declarar ante la Fiscalía de la Nación, también indicó que no conoce el paradero de ningún sobrino del presidente. Asimismo, ratificó que las pruebas que se tendría en contra del mandatario se eliminaron, por lo que pidió al jefe de Estado que se retire del cargo.

“De los celulares que se botaron al mar ya se ha ratificado al Ministerio Público y de los cuadernos que se quemaron”, afirmó.

Audio entre Fernández y Camacho

Fernández Latorre reveló un audio en el programa en el que estaba siendo entrevistado. El exfuncionario detalló que los involucrados en la fuga del exministro Juan Silva y los sobrinos de Castillo Terrones, según declaraciones de Beder Camacho (su interlocutor en el audio), fueron el comandante Engelbert Verástegui, exedecan del exministro Dimitri Senmache (Interior); Juan Carrasco, exministro del Interior; el actual ministro Félix Chero y Julio Palomino, el secretario general de Palacio de Gobierno en este momento.

