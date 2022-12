Vladimir Cerrón insta al presidente a buscar un nuevo premier en reemplazo de Betssy Chávez

Vladimir Cerrón ha mostrado su desacuerdo con la presencia de Betssy Chávez en la PCM.

La designación de Betssy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros no ha sido del agrado no solo de la oposición, sino también de aquellos más allegados al gobierno de Pedro Castillo. Luego de anunciarse que Perú Libre no participaría de la ronda de diálogos de la premier, el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, mostró su respaldo a la decisión adoptada e instó al jefe de Estado a evaluar su decisión.

A través de su cuenta de Twitter, el exgobernador de Junín recordó que Flavio Cruz, vocero de la bancada de Perú Libre anunció que no asistiría a la convocatoria de la presidenta del Consejo de Ministros. El hecho implicaría, desde la visión de Cerrón, que el grupo parlamentario no le dará el voto de confianza a este nuevo gabinete, tal como lo sucederá con las bancadas de oposición como Fuerza Popular o Renovación Popular.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente en mi condición de directivo portavoz titular del grupo parlamentario Perú Libre y al mismo tiempo agradecer la invitación cursada. En virtud de ello, comunico el acuerdo al que hemos arribado en nuestro grupo parlamentario de no concurrir a la referida invitación formulada por vuestro despacho”, se lee en la carta enviada por Cruz a Chávez.

El vocero de la Bancada Perú Libre, Flavio Cruz, no asistirá a la convocatoria de la premier, Betssy Chávez, lo que implica nuestro desacuerdo a darle el voto de confianza. El Presidente debe evaluar una mejor opción. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) December 5, 2022

Asimismo, Cerón instó al presidente de la República a “evaluar una mejor opción”; es decir, a plantear la posibilidad de buscar a un nuevo premier en reemplazo de Betssy Chávez. Las palabras del líder político sorprenden ya que en el gabinete actual existen dos figuras de su partido como es el caso de Kelly Portalatino en el Ministerio de Salud y Silvana Robles en el Ministerio de Cultura.

Entre los grupos parlamentarios que han rechazado la invitación de la premier Betssy Chávez se encuentran Avanza País y Fuerza Popular. Desde Renovación Popular se considera que la presidenta del Consejo de Ministros no merece el voto de confianza que necesita para seguir en el cargo y desde Acción Popular no se ha logrado definir un voto en bloque sobre la vacancia; sin embargo, la mayoría de la bancada votaría en contra.

Mientras la crisis política en el Perú va alcanzando niveles insospechados, continúan surgiendo más opciones de solución, algunas más realistas que otras. Por su parte, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no dudó en utilizar sus redes sociales para plantear el retorno de la Constitución Política del Perú oficializada en 1979 como una manera de poner fin a los enfrentamientos entre poderes del Estado.

Vladimir Cerrón considera que el presidente Castillo debe cerrar el Congreso.

El líder del partido del lápiz llamó a su propuesta una “salida elegante”, aunque no profundizó a que se refería exactamente. “La existencia del golpe de Estado, una Constitución y referéndum fraudulentos fueron demostrados”, indicó en torno a la Carta Magna elaborada tras el autogolpe de Alberto Fujimori, publicada en 1993 y que es el documento vigente que rige la política peruana.

Sin embargo, Cerrón no apunta a mantener la Constitución de 1979, sino que insiste en una de las propuestas más repetidas desde Perú Libre y durante la campaña presidencial de Pedro Castillo: la convocatoria a una asamblea constituyente. Una vez que empiece a regir la nueva Carta Magna se realizaría la convocatoria para escribir el nuevo documento, según el político huancaíno. “¡Voz del pueblo, voz de dios!”, agregó.

