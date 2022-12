Alejandro Muñante pone en manos del oficialismo el futuro de la vacancia contra Pedro Castillo

Alejandro Muñante de Renovación Popular firmó la moción de vacancia contra Pedro Castillo.

A menos de un día de debatirse la moción de vacancia contra Pedro Castillo, los congresistas aún siguen calculando cómo quedaría la votación final y todo parece indicar que no se lograrían los 87 necesarios. Ante ello, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, espera que las recientes revelaciones del exjefe de la Dini pueda convencer a los que mantienen vínculos con el gobierno de turno.

El integrante de la bancada de Renovación Popular indicó que la reciente revelación se suma a la larga lista de cuestionamientos en torno al gobierno de Pedro Castillo, por ello, confirmado el apoyo de diversas bancadas de la oposición señaló que dependerá de los congresistas oficialistas el futuro de la vacancia. En sus manos está tomar en cuenta lo difundido o sumarlo al recuento de acusaciones.

“De los congresistas oficialistas dependerá si la declaración del exjefe de la Dini, que se suma a la larga lista de acusaciones de corrupción, sea una raya más al tigre o el convencimiento de una necesaria salida a la crisis mediante vacancia presidencial. La historia los juzgará”, escribió el tercer vicepresidente del Congreso en su cuenta oficial de Twitter. Por su parte, ha confirmado que su voto será a favor de la vacancia.

A pesar de tratarse de un tercer intento, de los procesos iniciados contra el mandatario y haberse tomado más de un mes para la recolección de firmas, a horas de su debate aún no se tiene confirmado si se lograrán los 87 votos para retirar del cargo a Pedro Castillo. El principal promotor del proceso, Edward Málaga, indicó con seguridad que sí tienen el respaldo necesario, pero temen la intervención del Ejecutivo.

Alejandro Muñante espera el respaldo del oficialismo a la vacancia.

“Al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos. Pero esto es al día de hoy. Puede ser que, en tres, cuatro días alguien los compre, les ofrezca un ministerio”, dijo el parlamentario sin mencionar quiénes serían aquellos que podrían ceder a los ofrecimientos del Ejecutivo. Tan solo señaló que la decisión dependerá de la integridad y amor por el país de “sus colegas”.

“Nada puede garantizar el número final de votos, todos sabemos que las voluntades cambian. No les sorprenda que el Ejecutivo intente captar algunos de los votos o firmas que ya tenemos comprometidas. Yo no me confiaría en los números que tenemos, pero sí tengo la certeza por el mejor camino que es el momento más cercano que hemos estado a una vacancia presidencial”, agregó durante su presentación ante los medios.

Movimientos desde la Dini

Esta mañana José Fernández Latorre, exjefe de la DINI, brindó una entrevista televisiva al programa Buenos Días Perú de Panamericana TV, en donde brindó importante información sobre el presidente Pedro Castillo y los diversos nexos que lo involucrarían en actos de corrupción.

Ex jefe de la DINI contó detalles que involucrarían a Pedro Castillo

El exfuncionario, aseguró que el jefe de Estado sí conocía de los sobornos que hacían sus sobrinos y cómo es que ellos operaban para obtener dinero ilícito. En esa línea contó cómo es que Rubdel Oblitas Paredes le pidió dinero en efectivo para evitar la emisión de un reportaje y contratar a un asesor de inteligencia ruso.

“Me pidió 100 mil soles porque dijo que tenía que arreglar un reportaje en un medio de comunicación donde le iban a sacar a su tío y que los necesitaba de manera urgente”, aseveró este martes 6 de diciembre.

“Soy temperamental, me paré con palabras fuertes y le dije que no atendería su solicitud y que vayan por donde han regresado. Volteé a ver a Walter Ayala y le dije: “Yo te presenté y has tenido el honor de ser ministro, ¿y me traes a este individuo a pedir lo que está pidiendo?””, aseveró.

