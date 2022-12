José Carvallo contó cómo se hizo hincha de Universitario y recordó su paso por Sporting Cristal

El guardameta nacional reveló que es hincha de Universitario de Deportes desde que era pequeño. Además, señaló estar muy agradecido con Melgar.

José Carvallo extendió su vínculo con Universitario de Deportes hasta el 2023. El guardameta nacional señaló que está muy contento con su decisión e incluso aseguró que la próxima temporada buscarán llegar a lo más alto en el torneo peruano.

En esta ocasión, Roberto Drago tuvo la oportunidad de charlar con el portero del conjunto ‘merengue’ en una entrevista para GOLPERU, donde hicieron un breve repaso sobre su carrera profesional.

“Yo llego a Universitario en 1998 con 12 años, hice las divisiones menores ahí y me convertí en hincha. Tuve la oportunidad de debutar en segunda división en el año 2001 en América Cochahuayco cuando tenía 15 años, la cual era una filial de la ‘U’”, manifestó Carvallo en un inicio.

Asimismo, reveló que debutar en etapa de formación es sumamente complicado. “Debutar tan joven en segunda no es fácil. Fue un año complicado para mí porque jugué pocos partidos, sin embargo, al siguiente año sí pude ser titular durante todo el torneo y me fue mucho mejor, pude agarrar continuidad”.

No obstante, señaló que tras su buena actuación en un torneo internacional, el club decide que está apto para jugar en primera. “En el 2003 juego el Sudamericano sub-17 y al año siguiente me promovieron al primer equipo. Mi primer partido en primera fue ante Atlético Universidad en el Estadio Nacional, ingresé por la expulsión de Paco Bazán. Ese partido lo empatamos 3-3″.

Su historia con Universitario de Deportes y su paso por dos de los clubes más grandes del torneo peruano.

Con respecto a los jugadores con los que compartió, José dijo lo siguiente: “Haber compartido con tantos jugadores de peso me ayudó a crecer como persona y como deportista. Debutar joven te va llenando de experiencia y también hace que aprendas cómo es el manejo de un camerino tan importante como el de Universitario”.

Además, aseguró que la regularidad fue muy difícil de conseguir. “En el 2004, con 18 años, yo era el segundo arquero de Universitario. Tras la suspensión de ‘Chiquito’ Flores, tuve la oportunidad de jugar una seguidilla de partidos, pero así como tuve días de muy buen rendimiento, también tuve días en los que nada me salía bien”.

El partido que más recuerda el golero de Universitario es su primer clásico ganado. “En ese mismo año pude ganar mi primer clásico en Matute, fue una alegría tremenda para mí y para mi familia. Todos estábamos felices en casa, sinceramente es uno de los partidos más especiales de mi carrera como futbolista”.

Su paso por la MLS

Sobre su experiencia en la Mayor League Soccer, Carvallo no dudó en dar a conocer cómo fue que se llevó a cabo esta oportunidad. “Es muy gracioso cómo se llegó a dar todo. Mi madre vivía en Washington y yo no estaba teniendo la continuidad deseada en Universitario, entonces ella decidió mandar unos videos míos al gerente del DC United. Luego él se contactó conmigo, me dijo que me quería en el equipo e hicimos el préstamo”.

Para el futbolista de 36 años, su paso por la MLS lo ayudó a crecer en muchos ámbitos. “Me fui a inicios de 2008 cuando tenía 21 años, lo que yo buscaba era probar algo nuevo y sumar experiencia. No quise desaprovechar la oportunidad y me animé a ir, definitivamente era una liga extraordinaria e incluso me tocó compartir equipo con Marcelo Gallardo”.

La llegada de José Carvallo al DC United.

Sporting Cristal y Melgar

Por otro lado, se animó a conversar sobre su experiencia en el conjunto ‘cervecero’. “Estuve en Sporting Cristal dos temporadas y media. Llego de Estados Unidos, me dicen que Cristal se había quedado sin arqueros y ellos deciden comprarle mi pase a Universitario. Fue muy interesante compartir con el ‘Chorri’, el ‘Chino’ Jiménez y Villalta, eran jugadores con mucha experiencia”.

Finalmente, confesó que irse a vivir a Arequipa no estaba en sus planes, sin embargo, sabía que necesitaba jugar más. “Dejar Cristal para irme a Melgar fue bastante complicado porque recién me había comprado mi departamento. En 2011 me voy a Arequipa en busca de continuidad y gracias a Dios fue una sabia decisión porque a partir de ahí no he dejado de jugar hasta el día de hoy”.

