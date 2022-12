Daniel Barragán explica motivos de su renuncia: “Las FF. AA. no se pueden exponer al trabajo de seguridad ciudadana”

Daniel Barragán dijo que el acuerdo político se realizó entre UPP con los simpatizantes de Antauro Humala, lo cual les permitió tener 13 parlamentarios en el anterior Congreso.

Daniel Barragán, exministro de Defensa, aprovechó la presencia de los medios de comunicación para brindar declaraciones y rechazar rotundamente las versiones sobre un presunto golpe de Estado. Para el exfuncionario eso solo son especulaciones con mal sentido, ya que eso solo genera zozobra e inestabilidad.

Además, explicó los verdaderos motivos que lo llevaron a renunciar y dar un paso al costado del gabinete ministerial que lidera Betssy Chávez, dando a conocer su punto de vistya frente a su trabajo y lo que estaba de acuerdo.

En ese sentido Barragán indicó “Mi idea siempre ha sido que las Fuerzas Armadas no se expongan al trabajo de seguridad ciudadana porque no es netamente de ellos. No a la línea política, hablamos de acciones que aparecen el decreto 1095, donde desean que se incremente cada vez más la cantidad de militares en el trabajo de la seguridad ciudadana”, añadió que su salida del Mindef se dio por no llegar a un acuerdo sobre la vigencia del Decreto Legislativo 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.

“Son especulaciones. Yo rechazo completamente ese estribillo que han puesto todo el fin de semana. No es cierto. No hay nada de golpe de Estado, simplemente ha habido algunos temas que teníamos que conversar. Temas referentes al Decreto Supremo 1095, que era para poder continuar o no”, sostuvo este lunes 5 de diciembre.

Al ser consultado sobre la designación de Wilson Barrantes Mendoza como director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Barragán evitó dar su opinión, pero solicitó que se dejen de lado las especulaciones para evitar más enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Renuncia irrevocable

El pasado 3 de diciembre, el Daniel Barragán decidió dar un paso al costado y renunciar as u cargo como ministro de Defensa. A través de un documento remitido para el presidente Pedro Castillo, el exfuncionario explicó que por temas personales está dejando sus funciones.

“A la opinión pública informó que, por motivos estrictamente personales, he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Defensa. Agradezco al presidente por haberme dado la invalorable oportunidad de servir a mi patria”, escribió en su cuenta de Twitter.

Recordemos que el oficial en retiro de la Fuerza Aérea del Perú, Daniel Barragán, asumió el cargo en el Mindef el pasado 23 de setiembre, en reemplazo de Richard Tineo, quien actualmente preside el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Esta designación fue cuestionada por varios parlamentarios, ya que tras diversos informes periodísticos se conoció que tendría acercamiento con el etnocacerista, Antauro Humala.

Por otro lado, y tras conocer la renuncia de Barragán, el congresista Diego Bazán solicitó que el exministro se pronuncie y manifieste los verdaderos motivos de su declinación al gabinete Chávez.

“Exhorto para que de manera MUY URGENTE la Junta de Portavoces evalúe invitar al aún ministro Daniel Barragán y a altos mandos de las FF. AA, para responder sobre versiones de golpe de estado que ponen en riesgo nuestro sistema democrático. Nuestro deber es defender la democracia”, tuiteó haciendo un llamado al diálogo.

