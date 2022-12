César Hildebrandt critica últimas designaciones de Pedro Castillo: “Es un juego terminal”

Pedro Castillo a 100 días de gobierno.

César Hildebrandt opinó sobre las recientes designaciones del presidente Pedro Castillo en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y en el Ministerio de Defensa. Para el director de “En sus Trece”, esto es parte de un juego que está haciendo el mandatario sin presagiar que todo podría terminal mal.

Ante esto, el periodista inició hablando sobre el nombramiento de Barrantes Mendoza por su vínculo con el Movadef.

“Nombra a Wilson Barrantes como el nuevo director de la DINI. Es un señor general retirado que dos veces ha intervenido en eventos convocados por el Movadef, la organización senderista que expresa la herencia maldita del señor Guzmán (...) que mató a cientos y a miles de efectivos militares y policiales y aparte el ejército de civiles”, comentó este lunes 5 de diciembre en su podcast Hildebrandt en sus trece.

Otro punto que César Hildebrandt tocó en su podcast, fue sobre el enfrentamiento que existía entre el jefe de la DINI y el ministro de Estado.

“Barrantes es enemigo declarado de Bobbio y entonces no sé qué dialéctica ha instaurado el señor Castillo en su ignorancia demencial con su apuesta loca. (...) Se trata de dos generales en retiro, locumbetas, atípicos y capaces de cualquier cosa. Esa gente nombra el presidente Castillo. Es decir, siempre a lo peor”, expresó César Hildebrandt.

César Hildebrandt se pronunció ante censura de Lady Camones

“Castillo está apostando a la confrontación y hay que ser muy idiota para no entender que el juego de Pedro Castillo es terminal. Los congresistas serán responsables de que este juego avance y de que el país se vaya al abismo. Yo no tengo dudas de a dónde quiere conducirnos el señor Castillo”, añadió el periodista en su podcast semanal.

Críticas a Betssy Chávez

El director de “En sus Trece”, sostuvo que pese a que Pedro Castillo tuvo la “dicha” de dejar de gestionar con Aníbal Torres tras su renuncia, el jefe de Estado insiste en trabajar bajo las sombras al elegir a la exministra de cultura.

“Castillo tenía la gran oportunidad después de que el señor Aníbal Torres decidiera largarse y así optar por alguien más calificado (…). Alguien que resuelva cosas, alguien quien transite puentes, alguien con quien se entienda este Congreso repulsivo y hostil”, comentó el periodista.

“Pero Castillo pierde todas las oportunidades que el destino le da. Deshecha la posibilidad de mejorar, deshecha todo aquello que pueda convertir su gobierno en algo viable. Él quiere el abismo, le encanta el precipicio, lo llama la incertidumbre. Entonces elige a Betssy Chávez”, agregó.

Betssy Chávez instó al Congreso a reflexionar sobre su accionar.

Además, sostuvo que nombrar a Betssy es una provocación innecesaria, conociendo los cuestionamientos que tiene en su contra por las presuntas contrataciones de familiares de su posible pareja al Estado.

“Nombrar a Betssy Chávez es una provocación absoluta. Es decir, me zurro en todo, voy a seguir en lo mismo, pero todavía con mucho mayor arrojo, audacia. El resultado va a ser algo que yo ya me estoy imaginando. Nombrar a Betssy Chávez, es decir, ‘me rio de la crisis, para mí no es crisis, sino confrontar’”, manifestó en su podcast Hildebrandt en una de sus ediciones.

