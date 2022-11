César Hildebrandt: “Castillo pierde las oportunidades que el destino le da, entonces elige a Betssy Chávez”

César Hildebrandt no cree que podamos salir de este escenario político. Foto: Pachamama Radio

César Hildebrandt cuestionó al presidente Pedro Castillo por las últimas designaciones que ha hecho frente a la Presidencia del Consejo de Ministros, en donde eligió a Betssy Chávez como la actual titular del gabinete ministerial, dejando de lado los cuestionamientos en su contra por presuntamente favorecer a los familiares de su posible pareja sentimental.

El director de “En sus Trece”, manifestó que pese a que el mandatario tuvo la “dicha” de dejar de trabajar con Aníbal Torres tras su renuncia, el jefe de Estado insiste en trabajar bajo las sombras al elegir a la exministra de cultura.

“Castillo tenía la gran oportunidad después de que el señor Aníbal Torres decidiera largarse y así optar por alguien más calificado (…). Alguien que resuelva cosas, alguien quien transite puentes, alguien con quien se entienda este Congreso repulsivo y hostil”, comentó el periodista.

“Pero Castillo pierde todas las oportunidades que el destino le da. Deshecha la posibilidad de mejorar, deshecha todo aquello que pueda convertir su gobierno en algo viable. Él quiere el abismo, le encanta el precipicio, lo llama la incertidumbre. Entonces elige a Betssy Chávez”, agregó.

Para César Hildebrandt, la actual premier no ha tenido grandes logros que destacar, sobre todo cuando estuvo liderando la cartera del MTC y el Mincul y que “solo ha confrontado” y que tiene “ese tono resentido, infame, canallesco”.

“Nombrar a Betssy Chávez es una provocación absoluta. Es decir, me zurro en todo, voy a seguir en lo mismo, pero todavía con mucho mayor arrojo, audacia. El resultado va a ser algo que yo ya me estoy imaginando. Nombrar a Betssy Chávez, es decir, ‘me rio de la crisis, para mí no es crisis, sino confrontar’”, manifestó en su podcast Hildebrandt en sus trece.

Criticas a Aníbal Torres

Otro punto que también tocó el director de “En sus Trece” fue la designación de Aníbal Torres como el asesor de la PCM, pese también a los cuestionamientos en su contra, sobre todo por sus comentarios en contra de la prensa.

“Qué triste papel el de Aníbal Torres al aceptar ser asesor de Betssy Chávez. El señor, digamos patriarcal y arrogante que tonteaba a medio mundo, resulta que ahora sale de la presidencia de Consejo de Ministros y termina siendo asesor de la ínfima de Betssy Chávez. ¿Eso era doctor Aníbal Torres, la chamba? ¿Así quiere usted pasar su vejez? ¿Siendo asesor de Betssy Chávez?”, sostuvo.





Betssy Chávez respalda a Aníbal Torres

Durante una entrevista con TV Perú, la ministra Betssy Chávez habló fuerte y claro sobre la designación de Aníbal Torres como el asesor de la PCM y nombró que fue ella quien lo eligió para este puesto.

“Sí, yo nombré inmediatamente como asesor al doctor Aníbal Torres”, manifestó Chávez Chino durante el diálogo con el canal del Estado, mostrando sus claras intenciones de mantener a su antecesor dentro del Ejecutivo, al designarlo como consejero del despacho de presidencia de Consejo de Ministros.

Betssy Chávez añadió que, para ella, Torres Vásquez es “un maestro, una persona que respeto, una persona que conoce la administración pública, y está presto a servir al país”. “Va a seguir trabajando conmigo, de la mano”, aseguró.

