Carlos Silvestri, técnico de Comerciantes Unidos, ilusionado con el ascenso en 2023: “Ya estamos soñando”

El estratega nacional resaltó la importancia que tiene la experiencia cuando se juegan instancias decisivas en una Copa del Mundo. Además, se mostró bastante contento por la sorpresas que viene trayendo Qatar 2022.

Carlos Silvestri, director técnico nacional, dio sus apreciaciones sobre lo que viene siendo el Mundial de Qatar 2022. Además, no dudó en referirse al trabajo hecho desde la segunda mitad del año junto a Comerciantes Unidos, equipo que buscará volver a la Primera División del torneo peruano en la siguiente temporada.

“Está siendo un Mundial bastante entretenido con resultados inesperados. En el caso de Japón, es un proceso que se ha llevado a cabo a largo plazo y ha empezado a dar sus frutos, pero en el drama de los penales siempre hay un margen y esta vez se le dio a Croacia por la experiencia que ellos tienen”, sostuvo en un inicio Silvestri.

Asimismo, señaló que la experiencia es clave para poder afrontar instancias definitorias. “Definitivamente los detalles juegan y la ayuda de memoria es un factor relevante. Croacia ya ha pasado por estas instancias anteriormente y siempre de forma favorable, entonces al llegar nuevamente a estos momentos la cancha se inclina más hacia la victoria que hacia la derrota”.

No obstante, se animó a revelar quién es su favorito para ganar el Mundial de Qatar 2022. “Brasil es un equipo muy completo y muy fuerte, cuando están sus inicialistas es un rival de temer. Para mí es el candidato a llevarse la tan ansiada Copa del Mundo”.

Además, agregó que tanto franceses como brasileños están a otro nivel de juego en comparación con los demás equipos. “Veo a Francia y a Brasil como posibles finalistas, sin embargo, Inglaterra está muy bien. El tema de Francia es que es un equipo que siempre juega seguro y sabe resolver partidos de manera rápida. Ambas selecciones están un escalón por encima de las demás”.

Sobre el nivel que viene mostrando la ‘naranja mecánica’, Carlos dijo lo siguiente: “Países Bajos también me agrada, me gusta el volumen de ataque que tiene. Es una generación muy nueva que se caracteriza por su frescura, encuentran espacios por todos lados, son muy seguros en cuanto a lo defensivo y es realmente una selección que me ha impresionado”.

Seguirá al mando de Comerciantes Unidos

Por otro lado, aseguró que se están preparando de la mejor manera para poder conseguir los objetivos planteados. “Hicimos una buena campaña, yo llegué para el Clausura de esta temporada y creo que nos fue bien. Logramos pelear el campeonato con Cusco y Comercio. La idea es volver a la Primera División del torneo peruano y para esto ya estamos armando el equipo, siempre tratando de mantener una base de jugadores”.

Sobres los refuerzos, el estratega indicó: “Como parte estratégica hemos pensado primero en asegurar a los cinco extranjeros del equipo, ya tenemos ese tema cerrado. Lo importante es que el capitán se queda, fue el goleador del campeonato con 14 tantos. También tenemos a Jhonny Mena y Yilbert Aponza, que realmente mostraron su valía en el Clausura”.

Finalmente, dio a conocer su positivismo con respecto a la posibilidad de ascender de categoría. “Creo yo que estamos dando un paso importante, la institución está poniendo todo su esfuerzo al igual que la directiva. Todos estamos pendientes en dar lo mejor al club, entonces vemos con buen augurio el torneo del próximo año. Hay dos accesos directos, así que desde ya estamos soñando con el ascenso”.

Carlos Silvestri al mando de Comerciantes Unidos en la temporada 2022.

