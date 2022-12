Henry Shimabukuro, exasesor de inteligencia tenía en su celular una supuesta denuncia contra fiscal de la Nación

Henry Shimabukuro registra múltiples visitas al despacho presidencial, sin haber sido contratado formalmente.

El exasesor presidencial de inteligencia Henry Shimabukuro Guevara, investigado por presuntamente integrar el ‘Gabinete en las Sombras’, en los archivos de su teléfono celular, el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder habría hallado misteriosos documentos que revelaría su real función en el gobierno de Pedro Castillo.

Según un informe del programa televisivo Punto Final, Shimabukuro habría tenido en su poder supuestas denuncias contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, quienes investigan el entorno del mandatario peruano.

Cuando el pasado 19 de octubre, el Equipo Especial de Fiscales interrogó al exasesor presidencial de inteligencia sobre ¿cómo se encontró en su celular las denuncias contra las fiscales?, éste respondió: “Me lo ha pasado alguien, no recuerdo ese archivo”.

Te puede interesar: Declaración de Beder Camacho motivó las capturas del jefe de la DINI y de Henry Shimabukuro

Asimismo, en su celular se encontró ayudas memorias y medidas inmediatas de lo qué podría decir el presidente Pedro Castillo para neutralizar las presiones de la oposición. Cuando se le consultó sobre cómo llegó a su poder dichos documentos, Shimabukuro respondió: “no recuerdo las razones por las que se me copiaban en el teléfono, de repente no abrí los archivos”.

También el Equipo Especial de Fiscales logró acceder a archivos relacionados con hojas de vida de altos funcionarios del gobierno que según Shimabukuro dijo que estarían en su poder porque debía filtrar e investigar por órdenes superiores.

Es así que en su teléfono se encontraron hojas de vida de varios profesionales que ocuparon altos cargos durante el gobierno de Pedro Castillo, en la que figuraban los nombres del exministro de Justicia Ángel Yldefonso Narro; del exministro de Transportes Juan Barranzuela Quiroga; y de la exministra de Desarrollo Agrario y Riego Jenny Ocampo Escalante y del secretario del Consejo de Ministros, Rodolfo Ramírez Apolinario, entre otros.

Henry Shimabukuro, quien sería el asesor en la sombra de Pedro Castillo, dijo que indagaba y filtraba las hojas de vida de altos funcionarios del gobierno.

¿Cuál era la actividad de Henry Shimabukuro?

Sobre la pregunta sobre ¿a qué actividades se dedica, ¿dónde y desde cuándo? el exasesor presidencial respondió: “Ahorita estoy en la secretaria general de Palacio de Gobierno (...) Mis funciones son indagar, ver temas de inteligencia relacionados a personas que ostentan cargos públicos o personas que visitaban Palacio de Gobierno, dicha actividad la realizo desde fines de diciembre de 2021″.

Además, añadió que en dicho puesto fue destacado por el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Fernández La Torre, en la cual su verdadera función por indicaciones por el jefe de la DINI era de investigar actos de corrupción de todo el personal que trabaja y asiste a Palacio de Gobierno.

Fue puesto en Libertad

Cabe precisar que el pasado viernes, la Primera Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial comunicó al Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, la decisión de revocar el mandato de detención y excarcelar al exasesor de inteligencia Henry Shimabukuro, así como al exjefe de la DINI José Fernández Latorre y al ex gerente general de Petroperú Hugo Chávez Arévalo y el empresario petrolero Samir Abudayeh Giha.

Dichos personajes fueron arrestados preliminarmente el viernes 25 de noviembre, bajo la imputación de pertenecer a una organización criminal presuntamente dirigida por el presidente Pedro Castillo.

Te puede interesar: Fiscal Marita Barreto cuestiona liberación de implicados en red criminal: “Está en peligro la investigación”

En tanto, la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, expresó su “profunda crítica” a la reciente decisión del Poder Judicial de declarar infundada el pedido detención preliminar contra los investigados Henry Shimabukuro, Samir Abudayeh, José Fernández y Hugo Chávez y, en consecuencia, disponer la inmediata libertad de los mismos.

“Lamentablemente es una decisión incongruente e inconsistente que deja mucho que desear, sin duda. Las resoluciones judiciales están sujetas a las críticas y me corresponde como fiscal superior coordinadora del Equipo Especial salir al frente de esta decisión a efectos de poder replicar públicamente el hecho de que estos fundamentos no han sido coherentes porque no ha valorado realmente la situación del caso en concreto”, dijo en una entrevista a RPP.

Además, Barreto calificó de “grave” la decisión judicial y acusó a la Sala a cargo de estar “de cara opuesta” al esclarecimiento de los hechos. Añadió que la orden de detención preliminar es una medida contemplada en la ley “para realizar actos urgentes y evitar peligrosismos de parte de los investigados”.

SEGUIR LEYENDO